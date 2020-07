Nueva York recorta presupuesto para la policía en medio de llamados a desfinanciarla

LEA TAMBIÉN

Legisladores de la ciudad de Nueva York aprobaron un polémico presupuesto que dice cortar en USD 1 000 millones el presupuesto policial anual, pero manifestantes contra el racismo lo ponen en duda y exigen más medidas para realmente “desfinanciar a la policía”.

“Desfinanciar a la policía” es una de las demandas del movimiento Black Lives Matter (BLM, Las vidas negras importan), cuyos miembros protestan en masa contra el racismo y la brutalidad policial tras la muerte de George Floyd, un hombre afrodescendiente, a manos de Derek Chauvin, un policía blanco en Minneapolis el 25 de mayo.



Cientos de manifestantes acampan desde hace una semana frente al Concejo Municipal para presionar a los legisladores a fin de que corten el presupuesto de la policía (NYPD) , la mayor fuerza del país con más de 36 000 oficiales, y para que ese dinero sea destinado a servicios sociales.



El martes de noche los legisladores aprobaron el presupuesto municipal para el nuevo año fiscal que comienza este miércoles, y según el alcalde Bill de Blasio éste corta el presupuesto operativo anual de la NYPD de unos USD 6 000 millones a unos USD 5 000 millones.



El alcalde anunció que instalará símbolos del movimiento Black Lives Matter “por toda la ciudad, incluido justo enfrente de la Trump Tower” en la Quinta Avenida, donde el presidente Donald Trump tiene su residencia personal y donde opera su grupo inmobiliario, la Trump Organization.



“Queremos que el presidente lo escuche, porque nunca mostró respeto por esas tres palabras”, Black Lives Matter, dijo de Blasio al canal MSNBC.



“Quizás nuestra GRAN policía, que ha sido neutralizada y despreciada por un alcalde que la odia y le falta el respeto, no deje que este símbolo de odio sea instalado en la mejor calle de Nueva York”, respondió Trump en su cuenta Twitter.



De Blasio recordó en la misma red social que personas negras “construyeron la Quinta Avenida y gran parte de esta nación”. “Tu 'lujo' viene de SU trabajo, por el cual nunca han sido compensados de manera justa. Estamos honrándolos. El hecho de que consideres que esto denigra tu calle es la definición de racismo”, escribió de Blasio a Trump.



Los cortes presupuestarios incluyen dejar de lado los planes para contratar a unos 1 160 nuevos policías, así como reducir los costos por horas extra y la transferencia de personal administrativo.



Pero algunos legisladores acusaron al gobierno municipal de simplemente mover el dinero a otra casilla, y dijeron que unos USD 400 millones de del corte provienen de la decisión de transferir la responsabilidad de proteger las escuelas públicas de la policía al departamento de Educación.



El concejal de Brooklyn Brad Lander dijo que votó en contra del presupuesto porque no proponía “cortes reales, significativos”, incluido el congelamiento de la contratación de policías. “El presupuesto que se vota esta noche NO corta USD 1 000 millones de dólares a la NYPD”, tuiteó.



La NYPD enfrenta críticas por su mano dura contra manifestantes en su gran mayoría pacíficos que protestaron contra la muerte de Floyd.



Los manifestantes que acampan frente al legislativo municipal creen que los recortes presupuestarios no van suficientemente lejos, y este miércoles temprano chocaron brevemente con la policía que los vigila en el lugar.



“Siento que este Concejo Municipal se burla de nuestras demandas. Dicen que van a desfinanciar a la policía pero buscan maneras ocultas de financiarla”, dijo Mary-Kate Mahaney, una manifestante de 17 años.



“El Concejo Municipal hizo el recorte de USD 1 000 millones a la NYPD mediante un par de trucos presupuestarios y medidas de transferencia de costos (...) al tiempo que recortó el presupuesto del departamento de Educación y otros programas clave de servicios cruciales a inmigrantes neoyorquinos de bajos recursos”, lamentó Steve Choi, presidente de la Coalición de Inmigración de Nueva York.



El presupuesto anual de la ciudad de Nueva York, la mayor del país con 8,6 millones de habitantes, fue recortado de USD 93 000 millones en 2019 a USD 88 000 millones este año debido a la pandemia de coronavirus que ha devastado la economía local.

De Blasio estimó recientemente que la pandemia, que mató a más de 22 000 neoyorquinos, ha costado a la ciudad unos USD 9 000 millones en ingresos no obtenidos.