El estado de Nueva York abre el primer laboratorio móvil para coronavirus

La localidad neoyorquina de New Rochelle, que concentra a cerca de la mitad de los 350 casos de coronavirus del estado, cuenta desde este viernes 13 de marzo del 2020 con el primer centro de pruebas móviles del covid-19.

Se trata de unas carpas custodiadas por la Guardia Nacional y la Policía local a las que los ciudadanos acceden con coche y, sin salir de él, para hacerles el test del virus.



New Rochelle, en el condado de Westchester y que está al norte de la ciudad de Nueva York, es la localidad en la que desde ayer se aplica a una parte de sus ciudadanos severas medidas de contención para evitar que se propague más el coronavirus, pues es el lugar donde se inició el contagio y el que más casos presenta, cerca de la mitad de los 350 que hay en el estado.



Según informó el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, en asociación con Northwell y BioReference, el centro de pruebas móvil atiende a todo el condado de Westchester, y evaluará hoy hasta 200 personas, si bien se espera que en los próximos días ya sean hasta 500 personas diarias.



El centro de pruebas móviles prioriza las pruebas para las personas que forman parte de la población de mayor riesgo y las de la zona de 1,6 kilómetros de radio que están en cuarentena. Los residentes de New Rochelle que deseen hacerse la prueba pueden concertar una cita llamando al 888-364-3065.



Una vez concertada la cita, los ciudadanos acceden en coche. Durante la espera unas señales luminosas les indican que "mantengan las ventanillas de los coches cerradas". Cuando acceden, tras pasar el filtro de la Guarda Nacional y la Policía local, unos sanitarios enfundados con monos y máscaras de protección les atienden sin tener que bajar del coche. Los resultados se comunican en 24 o 48 horas.



"Lo más importante que podemos hacer para combatir y contener el nuevo coronavirus es probarlo, y si bien el Gobierno federal quedó atrapado en medio de esta crisis, Nueva York ha dado un paso adelante para llenar los vacíos y aumentar la capacidad de las pruebas", dijo el gobernador Cuomo en una rueda de prensa en la que criticó así al presidente Donald Trump por su inacción en poner medios de detección del virus.



"Nos estamos asociando con Northwell y BioReference para ejecutar la primera instalación de pruebas del estado y garantizar que la población de mayor riesgo obtenga las pruebas que necesitan para ayudarnos a contener y combatir esta pandemia, de una manera eficiente, segura e inteligente", añadió Cuomo.



Además de los test que se llevan a cabo en el centro de pruebas móviles de New Rochelle, el estado se está asociando con laboratorios para ejecutar 5 000 pruebas adicionales por día, cinco veces el objetivo del estado cuando este brote llegó por primera vez a Nueva York.



Esto se suma a las pruebas que se realizarán en los 28 laboratorios públicos y privados en todo el estado y en los laboratorios fuera del estado con los que Nueva York ya está contratando.