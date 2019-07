Alcalde de Nueva York, De Blasio, anuncia desfile en homenaje a la selección femenina de fútbol

LEA TAMBIÉN

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció la celebración este miércoles 10 de julio del 2019 de un desfile por las calles de Manhathan en honor a la selección femenina de fútbol de Estados Unidos, que este domingo logró el cuarto título mundial, segundo consecutivo, al vencer por 2-0 a Holanda en la final de Francia 2019.

"Dentro y fuera del campo, este equipo representa lo mejor de Nueva York y nuestra Nación. La confianza, la destreza y la perseverancia de la Selección Nacional de Fútbol Femenino de los Estados Unidos. Son una inspiración para todos los que los ven", destacó este domingo alcalde de Blasio en un comunicado.



La máxima autoridad municipal de la Gran Manzana dijo que toda la ciudad se sentía orgullosa de recibir a unas campeonas tan especiales, mientras que su esposa Chirlane McGray también alabó la gesta del equipo nacional de fútbol femenino.



"Nueva York está increíblemente orgullosa de unirse al resto del país para celebrar esta emocionante victoria en la Copa Mundial", dijo. "Aplaudimos la destreza atlética del equipo de fútbol femenino, su defensa en la lucha por la igualdad salarial y el uso de su plataforma internacional para denunciar la injusticia".



Por su parte, el presidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, Carlos Cordeiro, quien se encuentra en Chicago para presenciar la final de la Copa Oro entre el equipo nacional masculino y México, dio también a conocer un comunicado en el que alaba el gran logro deportivo conseguido por el equipo femenino.



"Estamos increíblemente emocionados y honrados de celebrar la victoria de la Copa Mundial de la Selección Femenina de EE.UU.. Con la increíble gente de la ciudad de Nueva York", destacó Cordeiro.



"Este equipo es realmente especial, y también lo es el nivel de apoyo que nuestros aficionados han mostrado en cada paso del camino hacia una cuarta estrella. Me gustaría agradecer sinceramente al alcalde de Blasio y a la Ciudad de Nueva York por brindarnos la oportunidad de compartir esta victoria con todos", añadió.



Poco después de que sonara el silbato final y el equipo de Estados Unidos lograra su cuarto título de la Copa Mundial, segundo consecutivo, las redes sociales estallaron con felicitaciones de políticos, celebridades y deportistas.



"¡Felicidades al equipo de fútbol femenino de EE.UU. Por ganar la Copa del Mundo!", escribió el presidente Donald Trump en Twitter la tarde del domingo. "Gran juego y emocionante. ¡América está orgullosa de todas ustedes!



"Felicidades a las campeonas de la Copa Mundial Femenina 2019", tuiteó la primera dama Melania Trump.



El presidente Trump criticó a la estrella estadounidense Megan Rapinoe por no cantar el himno antes de los partidos, pero dijo en junio que invitaría al equipo de los Estados Unidos a la Casa Blanca, independientemente de si regresó de Francia con un trofeo.



Por su parte, los expresidentes demócratas Barack Obama y Bill Clinton también extendieron sus felicitaciones a la selección femenina a través de las redes sociales.



Barack y Michelle Obama en su twitter felicitaron a las campeonas. "Felicidades a los que rompieron el récord en la selección femenina de fútbol de Estados Unidos, un equipo increíble que siempre se está esforzando a sí mismo, y al resto de nosotros, a ser aún mejores", escribió Barack Obama en Twitter. "Me encanta este equipo".



Su esposa Michelle Obama también expresó admiración hacía la selección femenina de fútbol. "Muy orgullosa de ustedes, Equipo de Estados Unidos, ¡nos inspiras a todos!.



Clinton había sido el primero en mandar un tuit de apoyo antes que se disputase el partido ante Holanda.



"Nunca olvidaré ver al #USWNT ganar la Copa del Mundo hace 20 años. ¡Deseando al equipo la mejor de las suertes en su cuarta estrella hoy!", destacó Clinton en su mensaje.



La legendaria tenista Billie Jean King elogió a los estadounidenses por llamar la atención sobre el tema de la igualdad salarial para las mujeres atletas en el torneo de este año.



Un canto de "¡Igualdad de sueldo! Igualdad de sueldo!" sonó entre la multitud completa en el Stade de Lyon después del partido del domingo.



"Estas atletas han traído más atención, apoyo y orgullo al deporte femenino que tal vez a cualquier otro equipo en la historia", escribió King, y Serena Williams estuvo de acuerdo.



"Ya es hora de pagarles lo que merecen", escribió King.



La excandidata presidencial Hillary Clinton, la presentadora de televisión Ellen DeGeneres, la exjugadora de fútbol Mia Hamm y el arquero internacional Tim Howard, grandes estrellas del fútbol, y las estrellas de la NFL, como los mariscales de campo Tom Brady y Aaron Rodgers, estuvieron entre las celebridades y deportistas que también celebraron el triunfo de la selección femenina.

"¡El equipo de fútbol femenino de Estados Unidos es el campeón del mundo!", Escribió DeGeneres. "Estoy tan feliz. Estas mujeres son las mejores de lo que representa nuestro país. Sois bienvenidas en mi programa en cualquier momento. Mi Copa del Mundo se acabó".