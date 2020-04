Nueva plataforma para obtener salvoconductos se habilitará a las 00:00 de este 21 de abril del 2020

LEA TAMBIÉN

A partir de la medianoche de este 21 de abril del 2020 se habilitará en Ecuador una nueva plataforma para la emisión de salvoconductos. Con ello, los documentos obtenidos desde el 17 de marzo del 2020 hasta este 20 de abril del 2020 dejarán de tener validez. Guillermo Rodríguez, subsecretario de control y orden público, explicó por medio de un webinar las nuevas directrices para la obtención de salvoconductos.

Antes de la entrada en vigencia de los nuevos salvoconductos habrá un período de transición. En el caso de ciudadanos, los documentos utilizados hasta ahora tendrán vigencia hasta la medianoche del miércoles 22 de abril del 2020. A partir de la madrugada del jueves el salvoconducto anterior perderá validez.



Para las empresas el plazo es mayor. Sus documentos tendrán validez hasta la medianoche del viernes 24 de abril y a partir de la madrugada del sábado 25 necesitarán del nuevo salvoconducto. La plataforma para obtener los nuevos documentos se habilitará a las 00:00 de este martes 21 de abril.



Sin embargo, personas que han sido sancionadas por mal uso del salvoconducto, ya sea con multa, retiro del vehículo o detención, no podrán obtener un nuevo documento mientras dure la emergencia sanitaria.



Los cambios, dijo Rodríguez, responden a la necesidad de reducir la presencia de ciudadanos en el espacio público como medida para limitar la propagación del covid-19 en el país.



El Gobierno precisó que el nuevo salvoconducto deberá ser solicitado de forma virtual en la plataforma www.gob.ec. Allí se debe llenar un cuestionario, el sistema validará la información. El documento debe ser impreso y presentado a las autoridades de control de movilidad cada vez que lo requieran.

Según el funcionario, con las restricciones de movilidad impuestas por el último dígito de la placa, debería circular diariamente el 20% del parque automotor particular, sin embargo, en los últimos días se ha registrado un incremento en la presencia de vehículos en las calles del país. Este escenario llevó a tomar nuevas medidas



No será solo una migración a un nuevo documento, pues algunos sectores que anteriormente no necesitaban salvoconductos ahora sí los necesitarán.



Los cambios responden a un aumento de la demanda de los salvoconductos. "La gente busca la manera y va a hacer otro tipo de actividades", aseguró Rodríguz, quien añadió que el pasado fin de semana (18-19 de abril del 2020) hubo un "incremento significativo" de solicitudes de salvoconductos.

Captura de pantalla que muestra el histórico de solicitudes de salvoconductos (línea roja) y las aprobaciones de los mismos (línea azul) desde el 17 de marzo del 2020. Foto: captura.

Entre el 17 de marzo y el 19 de abril se solicitó 4 760 207 salvoconductos. Un total de 2 387 754 fueron emitidos. Es decir, un 51% de los documentos solicitados fue aprobado. Sin embargo, estos salvoconductos, cuyo fin era que sectores estratégicos funcionen pese al toque de queda, han sido solicitados en su mayoría por personas naturales (57%).

Captura de pantalla que muestra cifras de la solicitud y emisión del salvoconductos en los meses de marzo y abril del 2020. Foto: captura.



Por ello los nuevos salvoconductos ya no tendrán validez por tiempo ilimitado, aseguró Rodríguez. En el caso de personas naturales tendrá una duración de un día y dentro de este tendrá un rango horario. A nivel empresarial la validez será hasta el fin del estado de excepción.



En el caso de ciudadanos, los nuevos salvoconductos deberán tener la siguiente información visible: declaración responsable, nombre de la institución médica o médico tratante, confirmación de documento que habilita la movilización, motivo de traslado por atención y/o emergencia médica y tiempo de duración, con hora de inicio y hora de finalización, del salvoconducto.



Para las empresa, el documento deberá mostrar el nombre del representante legal y la declaración responsable. Estos datos se cotejarán con bases del SRI y del Registro Civil.

Captura de pantalla que muestra la nueva información que los ciudadanos tendrán que proporcionar para obtener el salvoconducto. Foto: captura.



Además se explicó que a bordo de los vehículos podrán circular una persona y únicamente en casos excepcionales podrán ser dos.

El funcionario reiteró que las "personas tienen la obligación de dar información veraz" y aseguró que se han dado casos de ciudadanos "que han alterado salvoconductos", lo que puede acarrear una pena de entre tres y cinco años de prisión.