'Nueva normalidad' para más actividades

La apertura parcial de templos católicos, centros comerciales y la reanudación de vuelos comerciales desde el 1 de junio fueron aprobadas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció ayer, 22 de mayo del 2020, en cadena nacional que también se aprobaron planes piloto para la reactivación paulatina en Cuenca, Ambato, Riobamba, Durán y Guayaquil.



En Quito se autorizaron los planes presentados para la apertura del sector metalmecánico y siderúrgico.



“Cuando hay un proyecto piloto que se aprueba, este ha sido solicitado y avalado por el COE cantonal. En ningún momento estamos tomando una decisión por encima o en contra de la opinión de un municipio”, aclaró Romo.



Para tratar las solicitudes que llegan al COE, dijo la ministra, este organismo se reunió tres veces esta semana.



Los templos católicos se abrirán únicamente durante 15 minutos para la oración y bajo estrictas medidas para evitar contagios de covid-19, dijo Romo. “Todavía en amarillo no se van a autorizar celebraciones religiosas, misas, pero se da paso a la apertura de estos lugares de oración y recogimiento con normas sanitarias”.



Para la reactivación de los vuelos de pasajeros, el COE estableció un límite en el número de frecuencias habilitadas. Es decir, solo el 30% de las rutas se reactivarán.



Según el presidente de la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas del Ecuador (Arlae), Marco Subía, la cantidad de frecuencias y el porcentaje de pasajeros son los adecuados para la operación, porque no se tendrá la misma demanda que existía hasta antes del confinamiento.



Subía dijo que las aerolíneas deberán determinar qué frecuencias se activarán y notificarán a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).



A través de un comunicado, la aerolínea Avianca informó que desde el 1 de junio reanudará paulatinamente sus vuelos internos, y aplicará un estándar de bioseguridad acorde con las recomendaciones de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).



Hace tres semanas, el COE nacional ya aprobó la rehabilitación de otros sectores como la construcción, en Guayaquil, Cuenca, Manta y Portoviejo, lo cual ha abierto plazas para cerca de 25 000 trabajadores. “Esto da resultados alentadores de que es posible reactivar la actividad económica y productiva, sin que estos implique un riesgo”, agregó Romo.



El servicio de transporte interprovincial de pasajeros seguirá suspendido, al menos hasta el 31 de mayo.



El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) presentó al COE nacional el protocolo para la reanudación del servicio del transporte interprovincial de pasajeros, a partir del próximo 1 de junio. Según el ministro Gabriel Martínez, el objetivo es facilitar la movilización en los cantones en amarillo y donde ya rige la ‘nueva normalidad’.



La idea, de acuerdo con el MTOP, era activar esas rutas pero solo entre cantones con el semáforo amarillo o verde.



Hasta la tarde de ayer, 22 de mayo, se confirmó que Ambato, Santo Domingo, Girón y Nabón se sumaban al grupo de 15 cantones que dejan el semáforo rojo desde la próxima semana.



Sin embargo, Romo explicó que para aprobar esas frecuencias deberán primero hacer un nuevo análisis de los estudios sobre movilidad entre cantones, que se realiza en una de las mesas del COE nacional.



“En movilidad interna, en el país hay implicaciones directas, lo que seguramente nos va a llevar a regular la movilidad entre algunos cantones antes de tomar cualquier decisión”, recalcó la Ministra.



Mientras eso ocurra, los transportistas se alistan. René Urrutia, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Tungurahua, dijo que cerca de 1 500 socios de 17 cooperativas trabajan en protocolos de bioseguridad para cuando se retomen los viajes.



“Estamos preparados para asumir el nuevo reto, se invirtió en la seguridad de nuestros colaboradores con trajes, mascarillas, guantes y visor. Ellos proporcionarán gel y alcohol dentro de las unidades y se tomará la temperatura de todos los pasajeros”, afirmó el dirigente.



Urrutia explicó que antes y después del servicio las unidades serán desinfectadas. Sin embargo, les preocupa que no todos los cantones y provincias del país cambiaran al semáforo amarillo o verde.