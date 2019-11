Nuevo proyecto tributario tras negativa de la Asamblea Nacional

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió ayer, 17 de noviembre del 2019, negar y archivar el proyecto de Ley de Crecimiento Económico, enviado por el Ejecutivo. La decisión se tomó con 70 votos a favor, 32 negativos y 31 abstenciones. En total, 133 legisladores asistieron al debate programado en el último día que quedaba para tratar el texto.

Apenas dos horas tras el archivo de la ley, el presidente Lenín Moreno, en una cadena de televisión, anunció que mandará un nuevo proyecto a la Asamblea. “En las próximas horas enviaré a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de urgencia económica, enfocado en los temas tributarios”.



“Lamento que cientos de miles de emprendedores tengan que seguir pagando el anticipo del Impuesto a la Renta que, como Gobierno quisimos eliminar (…). Me reafirmaré en que los que más tienen, más paguen”, aseguró.



“Las reformas al Código de Planificación de Finanzas Públicas se presentarán en un proyecto aparte, para que no haya pretextos en la Asamblea Nacional. En ese proyecto se ratificará la defensa de la dolarización a través de un Banco Central que, con la suficiente independencia, garantice equilibrio en las decisiones”, aseguró el mandatario.

#ATENCIÓN | En las próximas horas el Gobierno enviará a la Asamblea un nuevo proyecto de urgencia económica enfocado en temas tributarios, anuncia en cadena nacional el presidente Lenín Moreno, tras archivo de #LeyCrecimientoEconómico pic.twitter.com/6nPhlFMIGr — El Comercio (@elcomerciocom) November 18, 2019

El artículo 62 de la Ley de la Función Legislativa no fija un plazo para que el Ejecutivo pueda enviar un nuevo proyecto de Ley económico urgente, luego de que otro fuera archivado.



Los legisladores Pabel Muñoz (Revolución Ciudadana) y Raúl Tello (Unidos por Pastaza) pidieron que el Ejecutivo envíe un nuevo proyecto, con los temas urgentes y que sí tienen consensos, como la remisión de intereses de créditos educativos.



Daniel Mendoza (AP), presidente de la Comisión que tramitó la propuesta, mencionó que, tras procesar este pronunciamiento de la Asamblea, el Ejecutivo puede presentar de manera inmediata nuevamente las reformas, que considere son económicas urgentes.



Henry Cucalón (PSP) dijo que “ojalá” el Ejecutivo envíe inmediatamente una nueva propuesta. “Hagamos las cosas serias, también queremos construir país. Estamos a favor de las cosas positivas”.



El archivo de la ley, que pretendía recaudar USD 737 millones, se produjo una vez que los parlamentarios Vicente Almeyda (PSC) y Raúl Tello presentaran mociones para ese efecto. Tello señaló que el articulado inobservaba disposiciones constitucionales y no soluciona los problemas.



Previamente, los legisladores habían acordado aplicar un mecanismo ágil para tratar el proyecto en el hemiciclo, para evitar que la normativa se aprobara por el Ministerio de la Ley, pues el plazo para que eso ocurriera vencía ayer, 17 de noviembre, a la media noche. El acuerdo consistía en leer la parte medular del informe para el segundo debate, que remitió la Comisión de Régimen Económico.



Además, se decidió que solo dos ponentes de cada fuerza política interviniesen en el Pleno. El parlamentario oficialista Daniel Mendoza, ponente del proyecto y presidente de la Comisión que trató el texto, refirió que la Ley de Crecimiento Económico tenía cosas positivas. Argumentó que el documento original enviado por el Ejecutivo fue ajustado.



La propuesta elaborada por la Comisión contenía 185 artículos y 40 disposiciones. Esto es menos de la mitad de lo que incluía el texto original presentado por el Ejecutivo, el pasado 18 de octubre, que tenía 404 artículos y 38 disposiciones. Además, la Comisión depuró 19 artículos.



En el texto se mantenía el capítulo sobre el Código Monetario, pero con cambios. También, la contribución temporal para empresas con ventas anuales superiores a USD 1 millón, el alza de tarifas del impuesto a los consumos especiales (ICE) para la cerveza industrial, bebidas no alcohólicas, gaseosas y no gaseosas, energizantes con contenido de azúcar menor o igual a 25 gramos por litro de bebida.



Otro de los artículos que se mantenían era el de la remisión de intereses de los créditos educativos que están en mora y de créditos otorgados a los damnificados del terremoto del 16 de abril del 2016.



Luego de esta exposición, Gabriela Larreátegui (asambleísta por SUMA), expresó que el tratamiento de esta normativa fue “lamentable”.



Larreátegui cuestionó que en el informe para segundo debate se incluyeran artículos que no fueron debatidos, como el ICE para bebidas con edulcorantes artificiales o reducción de la tarifa para cigarrillos de USD 0,16 a 0,09. “Qué mano mágica los habrá incluido”.



Por esto, la legisladora sugirió que el Ejecutivo envíe de nuevo un proyecto con carácter de económico urgente, pero que sea “algo bien hecho”.



El legislador Almeyda expresó también su “profundo rechazo” a los hechos ocurridos en el tratamiento de este proyecto de ley. Por esto, mocionó que se niegue y archive esta propuesta del Ejecutivo, porque esta afecta a los ecuatorianos. Ante esta intervención, algunos legisladores del ala correísta y sus coidearios aplaudieron.



Esto originó que el legislador Fausto Terán (AP), en su intervención, cuestionara un supuesto pacto entre los legisladores del correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC).



El asambleísta Vicente Taiano (PSC-Madera de Guerrero) reaccionó ante esta intervención y aseguró que no hay pacto con el correísmo, sino que están “defendiendo al pueblo”.



Patricio Donoso (CREO) dijo que no está de acuerdo con que se archive el texto, ni que pase por el Ministerio de la Ley. Por eso sugirió que se debatiera esta norma que, entre otras cosas, eliminaba el anticipo del impuesto a la renta.



Con la votación de ayer, el Gobierno suma su segundo revés en 35 días. El 14 de octubre pasado, Moreno derogó el Decreto 883, que liberaba el precio de los combustibles, tras un paro nacional de 11 días, que causó millonarias pérdidas.