Nueva actualización del listado de medicamentos ya está en el Registro Oficial

Desde el lunes 9 de septiembre del 2019, la décima actualización del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos ya está publicada en el Registro Oficial. En el nuevo listado se incluyeron 64 fórmulas nuevas para combatir patologías oncológicas, diabetes, infartos cerebrales y cardíacos, VIH y otros.

En total, la décima Revisión del CNMB contiene 454 principios activos y 641 formas farmacéuticas (pastillas, jarabes, soluciones y otros) superando la línea base recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



En el Acuerdo Ministerial 0038-2019, firmado el 6 de septiembre del 2019 por la Ministra de Salud encargada, Catalina Andramuño, se explica que se debe publicar el Cuadro aprobado por la Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos (Conamei), entidad adjunta al Consejo Nacional de Salud (Conasa) y también el anexo que contiene aquellos fármacos que entraron por sentencia ejecutoriada o por orden de un juez.



En una de las disposiciones también se señala que la Subsecretaría Nacional de Gobernanza de la Salud será la encargada de la ejecución de las acciones necesarias para la adquisición de estos medicamentos. No se detalla cómo será la compra.



Este listado sirve para el 98% de la población y se basó en un estudio del perfil epidemiológico del país, es decir, aquellas enfermedades prevalentes en los ciudadanos. Para el restante 2%, personas con enfermedades no prevalentes o en casos de emergencia, el Estado garantiza el acceso a medicamentos mediante otro tipo de formas legales, como el Acuerdo Ministerial 1158A.



El Gobierno destinará USD 258 millones para la adquisición de estos fármacos. La exministra Verónica Espinosa defendía que se debe priorizar la compra de medicamentos y habló de productos muy costosos.



Sin embargo, Irina Almeida, directora del Consejo Nacional de Salud, reiteró que en la selección no pesó el costo sino la eficacia comprobada del fármaco.