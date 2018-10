Nube por incendio forestal en el cerro Atacazo incide en el calor de Quito

LEA TAMBIÉN

El humo que ha salido por el incendio forestal que se desató en el cerro Atacazo desde el sábado 29 de septiembre formó nubes que están cubriendo toda la ciudad de Quito.

Según Édgar Vaca, analista de pronósticos y alertas hidrometeorológicas del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), esto hace que se presente una temperatura estable, debido al efecto invernadero ocasional que se genera por la presencia del humo.



Este lunes 1 de octubre del 2018, la temperatura máxima llegará a 26 grados. Vaca advierte que mientras no se despeje la nube, la temperatura no va a bajar mucho incluso en la tarde y noche.



¿Cuánto tiempo se mantendrán esas condiciones? El experto explica que no se puede saber exactamente cuánto tomará, pero no se espera que sea pronto puesto que los vientos están siendo entre leves y moderados.



Juan Carlos Avilés, del Colegio de Ingenieros Ambientales de Pichincha, afirma que la principal afectación de un incendio en la calidad del aire se debe al material particulado que se produce, porque puede afectar a las vías respiratorias ya que no hay suficiente intercambio de oxígeno.



Este se suma al material que ya dejan los vehículos que circulan por la ciudad, tanto por problemas mecánicos como por la baja calidad del combustible que utilizan. Si ambos se suman a los altos niveles de radiación solar que hay en la ciudad en esta temporada, puede ocurrir una potencial disminución en la calidad del aire.

Avilés señala que es difícil saber cuánto tiempo tardará en disiparse la nube, porque eso depende de las corrientes de aire y de los ductos de ventilación naturales con los que cuenta Quito, como uno que cruza cerca del Ilaló.



Mientras las condiciones mejoran, el experto recomienda que la Secretaría de Ambiente del Municipio haga monitoreos constantes de la calidad del aire y que la ciudadanía esté atenta tanto a sus reportes como a los del Inamhi.



Agrega que las autoridades deben poner especial atención a la población vulnerable, como niños y adolescentes que estudien en la zona de influencia del incendio, personas de la tercera edad o pacientes hospitalizados, por ejemplo.



Las condiciones para este lunes 1 de octubre del 2018 son de un cielo parcial nublado y con niveles de radiación ultravioleta de 12 a 15. Esto se replica a lo largo del Callejón interandino, especialmente en la zona norte y centro. Vaca advierte que los niveles de rayos UV continuarán siendo altos y extremadamente altos en los próximos días.



Recomienda a las personas no estar expuestas directamente a la radiación, porque pueden sufrir quemaduras en la piel. Además, hay que colocarse protectores solares y cubrir la piel con prendas de vestir ligeras y de tonalidades claras.



Usualmente, los médicos recomiendan exponerse directamente al sol, para ayudar a que el organismo absorba la vitamina D, pero la exposición en exceso puede ser dañina para la salud.