Hasta las 11:10 de este 1 de noviembre del 2019, los barrios de Calderón, aún tenían agua

Pese a la advertencia sobre el corte de agua en el norte y valles de Quito, hasta las 11:10 de este viernes 1 de noviembre, los barrios de Calderón aún tenían el servicio.

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) indicó que debido al cambio de una válvula que forma parte del sistema Papallacta, 10 sectores de la capital (donde habitan unas 700 000 personas) se quedarían sin agua durante tres días, desde hoy viernes hasta la noche del domingo.



En Bellavista, San Francisco, Bonanza, y El Común, el caudal era abundante.



Cecilia Gaybor, quien vive en el barrio Bella Vista Alta de Calderón, contó que técnicos de la Epmaps visitaron el barrio y les informaron sobre el corte. Los vecinos se organizaron y la voz se regó en la comunidad para que todos pudieran abastecerse del líquido. En su barrio viven más de 5 000 personas. Como ese sector tiene frecuentemente cortes, Gaybor cuenta con varios tanques de reserva. La noche del jueves, llenó dos tanques grandes, y 30 botellones. Sin embargo, hasta las 11:10 de hoy, el servicio de agua era estable.



Como Gaybor es líder de la comunidad, los vecinos comenzaron a llamarla a partir de las 10:00 para preguntarle novedades sobre el corte. “Yo les dije que no se quejen, que mejor que no nos quiten el agua, y que en todo caso el líquido que recolectamos, podemos usarlo poco a poco los siguientes días. El problema es cuando no hay, no cuando hay”, aseguró.



Juana Márquez vive en Laderas de San Francisco de Calderón y hasta la mañana de hoy, su barrio también tenía agua.



Cuenta que se enteró del corte y guardó el líquido en dos tanques grandes porque como en su casa viven siete personas, debían abastecerse en gran cantidad. Pero para su sorpresa, toda la mañana hubo el servicio con normalidad. Aprovechó para lavar la ropa y los platos.



En Bonanza, donde viven al menos 10 000 personas, también contaban con el suministro hasta las 11:10. Narcisa Viteri, moradora del sector, contó que a pesar del anuncio de la Epmaps, su familia no recolectó agua en exceso. “Ya nos pasó la otra vez que nos dijeron que iban a cortar y nunca lo hicieron y yo me quedé con todita el agua de gana. Por eso ahora solo guardé dos recipientes de unos 20 litros cada uno”, comentó.



La Epmaps informó que, en efecto, todavía algunos sectores tienen agua porque a pesar de que se cortó el fluido, todavía no se termina de secar el tanque. Es mejor que esas personas se abastezcan mientras puedan, porque probablemente pasadas las 13:00 ya las tuberías se secarán por completo, advirtieron los voceros de la empresa.



Indicó, además, que pasado el mediodía, la empresa pondrá a disposición ocho tanqueros propios y 15 rentados para abastecer de agua a los sectores afectados.



Los vehículos pasarán por las calles principales de los barrios el viernes, de 12:00 a 20:00, y el sábado y el domingo de 07:00 a 19:00.