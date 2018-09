Sin novedades del submarino ARA San Juan, a 9 días de búsqueda 

LEA TAMBIÉN

La búsqueda realizada por la empresa estadounidense Ocean Infinity, contratada por el Gobierno de Argentina para localizar el submarino Ara San Juan, desaparecido en noviembre pasado en el Atlántico Sur, continúa sin novedades tras 9 días de investigación, informaron hoy (19 de septiembre del 2018) fuentes oficiales.

A pesar de que se analiza otro punto de interés, encontrado por el buque Seabed Constructor este miércoles 19 de septiembre del 2018, que denominaron Número 9, se cumple un día más sin noticias del sumergible, desaparecido con 44 tripulantes a bordo.



Las adversas condiciones metereológicas no permitieron su estudio, que se hará "en momento oportuno", como detalló el parte oficial.



En este momento, según indicó la Armada, hay 4 vehículos autónomos en el agua, distribuidos en las áreas señaladas como 4, 3B (dos de ellos rastrean esta zona) y 3A.



El buque de bandera noruega Seabed Constructor, de la empresa estadounidense, llegó a aguas argentinas procedente de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y opera desde hace nueve días con una tecnología no utilizada anteriormente en la búsqueda del San Juan, consistente en Vehículos Submarinos Autónomos con capacidad de sumergirse hasta 6 000 metros de profundidad.



Ocean Infinity, conocida internacionalmente por participar en la infructuosa búsqueda del avión de Malaysia Airlines desaparecido en 2014, cobrará una recompensa de USD 7,5 millones si encuentra el sumergible, tal y como solicitó la propia empresa en el proceso de licitación.



El Ara San Juan, de fabricación alemana e incorporado a la Armada argentina en 1985 -reacondicionado hace pocos años-, reportó por última vez su posición el 15 de noviembre de 2017 mientras regresaba desde el austral puerto de Ushuaia a su base en Mar del Plata, y desde entonces no se ha vuelto a saber nada del submarino.