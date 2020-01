265 notarios tendrán funciones prorrogadas en el Ecuador

LEA TAMBIÉN

Este 15 de enero del 2019, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, indicó que en diciembre del 2019 concluyó el período de seis años de 265 de los 592 notarios que hay en el país.

Pero estos funcionarios tendrán que “desempeñar funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazados mediante un concurso público de méritos y oposición”.



Maldonado indicó que la prórroga de funciones se establece en el artículo 121 del Código Orgánico de la Función Judicial. La idea es “no suspender el servicio de justicia a través de las notarías”.



La presidenta de la Judicatura también informó que en el plan de la institución no está nombrar de inmediato a los reemplazos, pues la prioridad es designar a los jueces definitivos de la Corte Nacional de Justicia.



Además, hizo una advertencia para la designación de notarias. “No permitiremos ningún acto de corrupción con la oferta inmoral e ilegal de notarias. No permitiremos el tráfico de influencias. No permitiremos que ninguna persona, a nombre de la Judicatura, se permita indebidamente ofrecer notarias a cambio de favores o dinero”.