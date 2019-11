Funcionario público ofreció disculpas a agentes de la CTE por agresiones

LEA TAMBIÉN

El notario Elvis Rivas dijo estar arrepentido y ofreció disculpas a los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). El funcionario público rindió su versión libre y voluntaria en la Fiscalía de Daule, en Guayas, este lunes 11 de noviembre de 2019 por su vinculación en presunto delito de intimidación, y por ataque y resistencia en contra de agentes de tránsito.

Durante sus declaraciones, señaló que el conductor retenido por los agentes por no contar con la licencia profesional para conducir el vehículo pesado era su hermano. El ataque quedó grabado y fue difundido la tarde del miércoles 6 de noviembre a través de redes sociales.



“Estoy muy arrepentido y pido disculpas públicas a los miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Esa no es mi forma de actuar, pido disculpas a ellos y a mi cantón Daule. Aquel hecho no se volverá a repetir. A veces perdemos el control producto de los problemas que día a día acumulamos”, dijo.



Según Yolanda Vera, defensa del notario, el día del ataque los agentes de tránsito supuestamente habían pedido dinero al conductor durante el operativo. Esa situación habría generado que Rivas se exaltara. El caso ahora está en indagación previa.



El funcionario público también ofreció disculpas al gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, y al director de la CTE, Eduardo Ayala. “Estoy arrepentido por lo acontecido. Viene con toda la intención de conciliar y a pedir las disculpas correspondientes como lo establece el Código Orgánico Integral Penal. Son expresiones que jamás debí decir”.