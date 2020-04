Ecuador emitirá reporte diario del covid-19 con explicación sobre variación de las cifras

LEA TAMBIÉN

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo este jueves 30 de abril del 2020, en cadena nacional virtual, que desde este día en la infografía nacional que se difunde a diario con los datos sobre covid-19 en el país se incluirá una nota técnica para aclarar cambios en los datos, con relación al día anterior.

“Se ve un dato del día anterior que no estaba el día siguiente. En algunos casos tiene que ver con las pruebas PCR versus las pruebas rápidas. En otros casos, como hoy, la nota dice que las variaciones se tratan de una reclasificación, conforme a la definición de cada caso”



Romo explicó que, por ejemplo, de ayer a hoy cambió el número de fallecimientos en Guayas. Esto –dijo– es porque la causa estaba registrada como covid-19, luego llega el resultado negativo de la prueba aplicada.



Además la funcionaria de Gobierno dijo que otros días los números se modifican porque está pendiente la entrega o la llegada de los hisopos para tomas nasofaríngeas. “Estamos trabajando en la desaduanización para que la falta de hisopos o reactivos no reduzca la capacidad de tomas”.



El viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, Xavier Solórzano, dijo que “seguro que hay más casos, pero no los tenemos registrados porque no han sido sometidos a prueba diagnóstica. En muchos casos hay portadores asintomáticos que favorecen la diseminación del virus pero esa es la realidad de una pandemia”.



Además señaló que hay muchos fallecimientos que pueden haber sido por dengue, “que por la exagerada demanda de servicios de salud no se han registrado de manera adecuada y eso ha aumentado el número de decesos de forma inusual”.



Sobre el dato ofrecido por el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, de que el 60% de la población se contagiará de covid-19 hasta finales de junio, la ministra Romo dijo que hay datos técnicos que permiten hacer estas afirmaciones.



“La canciller alemana dijo que del 60 al 70% de ciudadanos alemanes van a ser contagiados. Lo digo como ejemplo de que no se trata de que el ministro Zevallos sea el único que lo ha dicho. Incluso las proyecciones de la OMS son alarmantes. No estaríamos actuando con honestidad si no decimos que hay proyecciones. Que del total de contagiados entre 85% se va a recuperar en su casa, un 10% va a necesitar hospitalización y un 5% cuidados de terapia intensiva”, dijo Romo.

Y agregó que el hecho de hablar de proyecciones no significa que se esté subestimando la gravedad de lo que está sucediendo. “Cada vida es importante”.



El viceministro Solórzano añadió que toda epidemia tiene un aumento progresivo, que a veces es violento, según como se comporte la población frente a las medidas restrictivas.



Solórzano también reiteró que el diagnóstico del coronavirus solo se hace con pruebas PCR, que hacen una reacción química que identifica el material genético del virus y confirma que está dentro de la persona.



“Las pruebas rápidas sirven para hacer un rastreo. Nos da una pista de que alguien tiene anticuerpos que detectan la presencia del virus. Si una prueba rápida es positiva, se hace una de PCR para confirmar el diagnóstico, porque esta nos da un índice predictivo pero no son diagnósticas”.



Además, sobre el represamiento de pruebas que todavía se registra en el país, el Viceministro precisó que las PCR no son pruebas que se pueden leer en 20 minutos como las rápidas, ya que requieren de análisis en laboratorio y de algunas horas para llegar al diagnóstico.



“Eso implica que hasta llegar al diagnóstico toma entre 48 a 72 horas, por eso siempre van a ver un número de pruebas represadas pero lo que ocurre es que están en proceso. Además hay lugares en donde se toman muestras y los envían a los laboratorios autorizados”.



La Ministra de Gobierno anunció que se dispuso que en todas las obras que están relacionadas con infraestructura hospitalaria se empiece a trabajar la próxima semana dentro del proyecto piloto de construcción.



La semana pasada se dio la posibilidad de que quienes quieran entrar en ese plan de construcción lo hagan. “Tenemos más o menos un centenar de obras en el país que ya lograron su aprobación y que con todos los protocolos están ya trabajando”.



En estas propuestas –dijo Romo– muy pocos sectores de la construcción pública (Gobierno, Municipio, prefecturas) entraron sobre todo con infraestructura hospitalaria y “hemos identificado hospitales que están muy cerca de entregarse, que están al 90-95% de la obra. Eso tenemos que tratar como prioridad”.

Romo dijo que el aislamiento y las medidas tomadas dan tiempo para subir la capacidad en el sistema de salud, para tener más camas, más ventiladores, más camas de cuidados intensivos y más medicamentos.