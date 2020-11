Incumplieron normas de bioseguridad y realizaron trabajo comunitario

Un grupo de 16 personas realizó trabajo comunitario la mañana de este miércoles 18 de noviembre del 2020 en el parque del barrio Vencedores de Pichincha que pertenece a la parroquia La Mena, ubicada en el sur de de Quito.

Estefanía Grunauer, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), indicó que se trata de gente que incumplió las normas básicas de bioseguridad en medio de la emergencia sanitaria causada por el covid-19. “De este grupo, 12 fueron sancionados por mal uso de mascarilla y 4 por consumir bebidas alcohólicas en espacios públicos”.



Ellos se acogieron a realizar trabajo comunitario en vez de pagar las multas, tal como lo señala la ordenanza 010. “El de hoy es un segundo grupo de infractores. En el primero hubo 25 e intervinieron en el parque El Carmen de Quitumbe (sur). 18 por mascarillas y 7 por libar”, señaló la funcionaria.



A futuro se espera salir cada semana con los grupos de gente que se acoja al trabajo comunitario. Quienes fueron sancionados, se allanen a la infracción y no deseen pagar las multas pueden acercarse a las instalaciones de la AMC y solicitar que les permitan hacer trabajo comunitario.



En lo que respecta a las nuevas medidas y restricciones por las festividades de diciembre, Grunauer indicó que se reforzarán los operativos de control. “Se realizarán eventos telemáticos (...) El problema es que luego de cada feriado suben los contagios”.



Se desplegarán brigadas en los barrios para vigilar que no se organicen bailes populares. Participará personal de AMC con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Agencia Metropolitana de Tránsito y la Policía Nacional. Se clausurará a los locales que incumplan las disposiciones y horarios permitidos.



“Vamos a ponerle énfasis a sancionar a quienes no usen mascarillas dentro de los vehículos. La gente se está relajando y no puede ser así”, expresó Grunauer.



Más de 5000 funcionarios participarán en los operativos que se realizarán en las zonas con mayores índices de contagios. Desde que comenzó la emergencia sanitaria hasta hoy, 600 personas fueron notificadas por libar en los espacios públicos. Más de 5 700 sancionadas por uso incorrecto de mascarilla o no utilizarla.