¿Sabías que entre generaciones debe mantenerse una tasa de reemplazo para equilibrar una estructura poblacional? Y con ella que se sostengan otras aristas del sistema como las pensiones y el mercado laboral. La frase ‘no quiero tener hijos’ de las conversaciones cotidianas en reuniones de amigos o familias escaló en proporción y ya se reflejan en las estadísticas mundiales de la tasa de natalidad de países como Ecuador, EE.UU., Japón y más.

¿Las personas no quieren hijos o no pueden? Según un estudio, el medioambiente no se ve afectado por esa decisión. Te contamos en este revelado del tema.

Más noticias

La escena que nos trae a hablar de hijos y tasa de natalidad

Hay una escena que he visto con frecuencia en calles de ciudades como Beverly Hills, Los Ángeles o Pasadena, en EE.UU.: ‘cochecitos’ de bebés, pero con mascotas o ‘cochecitos’ de mascotas parecidos a los de bebés. La idea es que cuando menos lo espero no encuentro un bebé recostado con sonajero sino perros sentados observando la ciudad.

Incluso en el mercado ya existen modelos de ‘cochecitos’ diseñados para perros y gatos. La apariencia es similar. Lo que cambia es la capacidad de peso y que tienen accesos fáciles para que puedan bajar los animales.

El punto es que después de un considerable encuentro callejero con estos uno se pregunta: ¿y los bebés?

¿Por qué debes saberlo? Las tasas de natalidad de Ecuador y EE.UU. descienden

Para que una población se mantenga estable entre generaciones, una mujer necesita tener en promedio dos hijos (con la distancia y contexto respectivo entre países), según explica Population Europe, OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y convenciones de uso de otros organismos como ONU y el Banco Mundial.

Si esa tasa referencial de natalidad de por lo menos 2 hijos por mujer no se cumple a lo largo de un periodo, el sistema se verá golpeado en cuanto a pensiones, mercado laboral y más.

Cada año se actualizan las cifras de natalidad en EE.UU. y cada año acaparan titulares por un nuevo descenso. En 2024 esa tasa alcanzó el registro histórico más bajo: 1.59 hijos por mujer, según la Agencia nacional de salud pública de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

En Ecuador, en 2024, esa tasa alcanzó 1.81 hijos por mujer, según el informe World Fertility de Naciones Unidas.

¿Qué ocurría antes? Para los años 60, Ecuador tenía una tasa de fertilidad de 6.65 hijos por mujer, según un documento metodológico del INEC de 2024.

EE.UU. en la década de 1960 tuvo una tasa de fertilidad llegó a alcanzar alrededor de 3.65 hijos por mujer, según el Banco Mundial.

¿Debe preocuparnos el descenso de la tasa de natalidad?

En su informe, ONU destaca que “la fecundidad disminuye más rápido de lo previsto en algunos de los países más poblados del mundo” y en muchos otros países continúan muy bajos.

La ‘fórmula’ casera es la siguiente: en un escenario con – menos nacimientos, pero con + más longevidad, el resultado es = más presión sobre pensiones, sobre servicios públicos como la salud, mercado laboral y en las cargas fiscales.

El ejemplo es el siguiente: si cuatro adultos trabajan para mantener a dos niños y a un adulto mayor, al sistema le alcanza. ¿Qué pasaría con ese sistema si solo trabajara una o dos personas para mantener a los dos niños y al adulto mayor?

Cómo se han ocupado los países

Las naciones han tomado algunos caminos para aumentar la tasa de natalidad, desde diferentes perspectivas:

Por el lado A, están casos como de Suecia o Singapur que optaron por crear “entornos positivos que faciliten a las mujeres la decisión de tener más hijos”. Los programas contemplaban licencias remuneradas a los padres, proteger su derecho a reincorporarse al mercado laboral, cuidado infantil y también incentivos financieros, según un estudio de la Universidad de Washington, de 2020.

Por el lado B, el estudio también recuerda casos de la década de los años 60 de países que intentaron aumentar la tasa con restricciones a servicios de salud reproductiva. Rumania y la Unión Soviética prohibieron el aborto como una política para enfrentar la disminución de la población.



Rumania y la Unión Soviética prohibieron el aborto como una política para enfrentar la disminución de la población. El lado C es la baraja de la migración. Los países que reducen la natalidad necesitan migración, más que culpar a las mujeres de “no cumplir su rol”, según un artículo de Joseph Chamie, exdirector de la División de Población de las Naciones Unidas.

Y en un cuarto escenario más reciente se encuentra EE.UU., dado que Trump prometió ser el “presidente de la fertilización”. El mandatario firmó en febrero de este 2025 una orden ejecutiva para reducir los costos de la fertilización in vitro. Esta es una de las técnicas de reproducción asistida en casos de infertilidad.

El tema de la reducción de la natalidad ocupa y preocupa por sus efectos a mediano y largo plazo a los gobiernos. Sin embargo, ¿la gente no quiere tener hijos? O ¿no pueden hacerlo por falta de escenarios seguros?

El ‘no quiero tener hijos’ frente al ‘no debería’. Lo que se reclama

En el último feriado en EE.UU. por Labor Day, amigos y familiares se reunieron para cerrar la temporada de verano con parrilladas, piscina y paseos.

En una de esas reuniones, mientras se servían ‘hot dogs al estilo gringo’ (con salsa de tomate, mostaza y pare de contar), el tema de los hijos llegó a la mesa. De tres parejas, solo una mantiene en sus planes a los bebés. Las otras ni por error nos sumábamos a la idea.

¿Pero la decisión de tener hijos ya está en firme? No del todo. Eliana y Daniel esperan –como quien lanza un deseo– que su situación económica sea estable. Eso implica, además, que puedan conseguir una casa a buen precio, en uno de los mercados inmobiliarios más caros del país, California.

Criar un hijo en EE.UU. hasta los 17 años costaría entre 234 000 a 311 000 dólares en un hogar medio, según análisis de USDA y Brookings.

Y es que mas allá de bonos (y exigencias) por tener bebés o de ayudas para procesos de fertilización, las personas piden condiciones sociales estables para tomar esa decisión. Al gobierno y Estado le reclaman atención a: costos de crianza, salud, vivienda, empleo y más.

Dentro de los análisis y toma de decisiones del tema “el discurso público sigue pasando por alto casi por completo: la voluntad de la gente en lo que respecta a su propia fecundidad, su familia y su porvenir”, a decir del UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) en su informe de 2025.

Los criterios sociales sobre el descenso de la tasa de natalidad

En la plataforma de foros más usada de EE.UU., Reddit, en un hilo de este tema, se encuentran algunos comentarios, que no salen en las cifras y porcentajes:

“Difícil encontrar tiempo para encontrar una pareja, cuando todos estamos trabajando tanto”. (Usuario de 28 años, que nos pidió no revelar su nombre).

“Si se supone que la IA va a quitar tantos empleos, ¿por qué querríamos traer a más gente a una economía que ya no los necesita? Suponiendo, claro, que la sagrada economía sea lo único que nos importe”.

The Associated Press (AP) publicó los resultados de una encuesta realizada junto a la Universidad de Chicago, este 2025. En ella, la mayoría de gente (el 55 %) desea que el gobierno se enfoque en mejorar la salud de las mujeres. Mientras que solo el 12% considera que alentar a las familias a tener más hijos debería ser “una alta prioridad” para el gobierno federal.

Por su lado en el informe citado UNFPA se menciona que “para el 39% de los adultos, las limitaciones financieras afectaron o afectarían su capacidad para alcanzar el tamaño de familia deseado”. Asimismo, “cerca del 20% de los adultos en edad reproductiva creen que no podrán tener el número de hijos que desean”.

El dato que sorprende: ¿es cierto que no tener hijos ayuda al medioambiente?

No tanto. Un estudio de 2021 revela que despoblar no garantiza “menos energía”.

Y toman de referencia el caso de Japón. En muchas regiones en declive de ese país, el envejecimiento y la vida en hogares pequeños han hecho que el consumo de energía por persona suba. Por otro lado, en las zonas más densas en crecimiento han logrado ahorros por temas de concentración y eficiencia.

En una publicación de 2015, el Ministerio de Energía japonés aseguró que con la reducción de la población el consumo aumenta sobre todo en vivienda y transporte local. Además, anotan que si bien el cambio demográfico puede reducir la emisión de gases de efecto invernadero, en la generación de residuos domésticos “no se observó una diferencia significativa entre los hogares compuestos por personas mayores, ya sean solteros o casados, y el promedio general de los hogares.

Si se habla de proyecciones a largo plazo, hay otro estudio de 2024. Este prevé que en Japón a pesar de que el tamaño de la población disminuirá un 10,6% entre 2020 y 2040, “el consumo de energía residencial per cápita aumentará”.

El envejecimiento de la población podría incrementar el impacto ambiental per cápita, principalmente en el sector doméstico en Japón. FOTO: recreación con IA.

En líneas generales, la decisión de querer o no tener hijos está atravesada de macro temas con impacto colectivo. Las preguntas son: ¿Cuál es el pacto social que estamos dispuestos a construir para que quienes sí desean hijos puedan tenerlos sin que eso les signifique miedo, renuncias o culpa? ¿Cuál es el proyecto de país que permitirá que el deseo y la posibilidad se encuentren?

Te recomendamos