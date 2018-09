La Policía hace estas recomendaciones para evitar secuestros a menores de edad

LEA TAMBIÉN

Tres denuncias por intento de secuestro se realizaron en la Fiscalía en septiembre del 2018, en Quito. Las víctimas son menores de edad.

Un caso reciente se registró en la parroquia de Pifo. Una madre de familia, entrevistada por Teleamazonas, contó, este jueves 27 de septiembre del 2018, que un hombre y una mujer en un auto intentaron quitarle a su hija de aproximadamente un año, la mujer se habría bajado del vehículo para preguntarle por una señora, pero según la denunciante, observó actitudes sospechosas. Luego indicó que caminó junto a sus dos niñas y que los dos adultos se alejaron a bordo del auto, pero que luego los volvió a ver por el sector. La madre señaló que no puso la denuncia en la Fiscalía.



Algunos casos de denuncias de intentos de secuestro en la capital se han viralizado en redes sociales, pero no todos denuncian el hecho ante las autoridades. Los casos de las víctimas, en septiembre, que sí acudieron a la Fiscalía fueron registrados en el Centro Histórico, Quitumbe y San Carlos.



La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) informó que es necesario tomar ciertas medidas para evitar ser víctima de un secuestro.

*Si va a algún sitio con aglomeraciones, enséñeles a los menores a dónde deben dirigirse en caso de que se extravíen.



*Evitar dejar a los niños entrar solos a los servicios higiénicos de sitios públicos.



*Instruir a los niños que permanezcan junto a sus padres o familiares para no perderlos de vista.



*Explicar a los niños que no deben hablar con extraños, ni responder preguntas de ninguna clase. Tampoco creerle al desconocido que pidan ayuda o soliciten que los acompañe.



*Asegurarse que los niños sepan sus nombres y apellidos, así como la dirección de su domicilio. También conocer la ruta segura y el transporte que debe tomar para dirigirse al mismo.



En anteriores ocasiones la Dinased también ha recomendado no publicar en redes sociales la ubicación en tiempo real, variar los horarios y de rutas de movilización, no dar información personal por teléfono, mantenerse atentos al bajar de los vehículos y tener como marcación rápida el número de emergencia 911.