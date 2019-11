Dos niños mueren y decenas resultan heridos en viaje escolar en Argentina

LEA TAMBIÉN

Dos niños muertos y decenas de heridos dejó este jueves 28 de noviembre del 2019 el vuelcamiento de un autobús que transportaba escolares de entre 11 y 13 años en un viaje de egresados al sur de Buenos Aires.

“Hay dos niños muertos de 11 y 12 años y varios heridos graves trasladados a hospitales zonales”, dijo a la AFP un funcionario de la policía de Buenos Aires que pidió reserva de identidad.



El accidente ocurrió en una curva situada en el kilómetro 141 de la ruta 2 alrededor de las 06:00 locales (09:00 GMT) en cercanías de la localidad de Lezama, 160 kilómetros al sur de la capital argentina, por causas que se investigan.



En el autobús viajaban 43 niños de entre 11 y 13 años y diez adultos, entre ellos dos conductores.



Tenían como destino la ciudad balnearia de Mar del Tuyú, 350 km al sur de Buenos Aires, por un viaje de egresados de una escuela primaria de Benavídez, una localidad del norte de la provincia de Buenos Aires.



Desesperados



Seis ambulancias trasladaron a los heridos a distintos hospitales zonales.



Personal de bomberos debió intervenir para rescatar algunas víctimas atrapadas.



“La mayoría de los heridos son chicos de Benavídez que iban a (el acuario didáctico) Mundo Marino. Hay heridos de mucha gravedad”, dijo a Radio Continental la médica Alejandra Rivas de la Unidad de Primeros Auxilios 7, uno de los centros sanitarios que recibió heridos.



Fuentes policiales contabilizaron 50 heridos, entre ellos cuatro niños en estado grave.



Al menos 30 niños fueron ingresados al Hospital de Chascomús y el resto, en el Hospital de Lezama y en el centro asistencial 7 de esa localidad.



Las pericias investigan si hubo otros vehículos involucrados en el accidente que se produjo en una mañana clara y con buen clima.



Escenas de desesperación protagonizaron familiares de los niños que se acercaron durante la mañana a buscar información a la escuela.



“Mi sobrina llamó ni bien ocurrió todo, estaba llorando, gritaba que la vayan a buscar urgente que el micro se había volcado, se escuchaban llantos y gritos de los chicos”, dijo a la prensa Victoria, tía de Andrea, una niña de 11 años.



La madre de la niña está internada porque acaba de dar a luz, el padre “salió a buscarla en auto, pero todavía no sabemos adónde está la nena”, indicó la mujer.



El autobús había partido desde la puerta de la escuela a las 03:00 locales (06:00 GMT) en viaje de fin de curso de sexto grado de primaria.



Alcoholemia negativa



Bomberos y peritos trabajan en el vehículo para retirar los cuerpos de las víctimas fatales, dos niñas, que quedaron atrapadas en el autobús que terminó atravesado en la ruta.



“El conductor manifestó que se le fue el micro”, dijo el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, a Radio La Red al precisar que al momento del accidente “había buena visibilidad y no había signos de frenada” de ningún vehículo.



Según las primeras informaciones el control de alcoholemia sobre el conductor, de 48 años, resultó negativo.



Se especula que el chofer perdió el control y se volcó, según indicó el fiscal.



El autobús, un vehículo de doble piso, pertenece a la empresa Silvicard de la provincia de Buenos Aires.



“Yo estuve acá porque vine a despedir a mi prima y vi que controlaron todo, el vehículo, los cinturones de seguridad colocados en los chicos, todo estaba en regla aparentemente”, dijo Claudia a las puertas de la escuela, cuya familiar resultó ilesa.



Los niños planeaban una visita al acuario Mundo Marino como parte de un viaje de egresados al que habían ido acompañados por seis maestros y dos coordinadores de la empresa organizadora, además de los conductores.