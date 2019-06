Niños inventan soluciones para los problemas del mundo actual

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Quiere que su uso sea “una política de Estado, porque el aire está contaminado”. Elías inventó el Procesador de aire 2 000, una máquina que purifica el humo de los autos y lo convierte en aire limpio.

¿Cómo funcionaría? El ve­hículo debe parquearse en reversa. Y, gracias a los sensores automáticos de la máquina, empezará un corto pero efectivo proceso en que el aire saldrá purificado hacia el cielo.



Elías asegura que todas las casas deberían instalar un procesador en sus estacionamientos, al igual que las gasolineras y otros sitios de las ciudades, como los supermercados. “Convenceré al Presidente, para que sea obligatorio”.



El niño pensó en cada detalle. Por ejemplo, en los tubos colocó rebotadores, por si se fugara una cierta cantidad de aire, para que exista recirculación. “Funcionará con esas partes y algo de magia”.



Una idea similar tiene Benjamín, de 6. Dibujó su propio prototipo de estación eléctrica, para que los autos del futuro recarguen energía.

Los niños y sus grandes ideas a favor del planeta. Foto: JUlio Estrella / EL COMERCIO



El cuidado ambiental es una preocupación de escolares, que propusieron soluciones a problemas del mundo y de la vida cotidiana, a propósito del Día del Niño, que se celebra cada 1 de junio en Ecuador.



Violeta, de 7 años, es compañera de Elías en el Centro Educativo El Trébol Montessori. Ambos se sentaron a dibujar sus inventos. Mientras Elías se preocupó por un problema de la ciudad, ‘Viole’ pensó en los habitantes de la naturaleza.



Por eso creó una máquina que toma elementos de la misma y genera nuevos entornos seguros para los animales en peligro de extinción. Su propuesta tiene la capacidad de absorber árboles y plantas, los procesa y expulsa, para crear nuevos espacios naturales.

Ana Julia también teme por los árboles. Dice que se talan demasiado y no podía quedarse de brazos cruzados. Recordó que, además, “las personas consumimos mucho plástico” y decidió tomar esos dos problemas y solucionarlos de forma conjunta.

Los chicos de 5 a 9 años de El Trébol Montessori y del Británico crearon soluciones para el mundo contaminado. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Inventó una máquina que convierte el plástico en papel y la dibujó con todas sus partes, incluido un botón de activación que dice “plei” y una tapa inferior que permite dar mantenimiento.



En el país hay 4,3 millones de niñas y niños, de entre 0 y 12 años, de los cuales 51% son varones. Según el INEC, ocho de cada 10 niños, entre 5 y 12, sabe leer y escribir.



De ellos, el 39% corresponden a la edad de Elías, Violeta y Ana Luisa, de 5 a 9 años.



En el mismo rango está Doménica, quien vive cerca a la Embajada Americana. La niña de 6 años, del Colegio Británico, se ha fijado en la gente que acude a sacar la visa y en el tráfico, que considera peligroso.



Para evitar que se atropelle a alguien construirá un puente que se guarde bajo el piso y se active cuando sea necesario.



Lo explica en su dibujo: “Para cruzar hay que presionar el botón y el puente sale. Al otro lado de la calle, se lo presiona otra vez y el puente se guarda”.



Los inventos no quedan en eso, ya que los niños idearon formas para hacerlos realidad.

El 1 de junio se celebra el Día del Niño en el país. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO



La profesora Miroslava Cisneros le preguntó a Elías qué pasaría si el Presidente le dijera que no hay presupuesto para instalar su purificador de aire.



“Le diría que yo me encargo del dinero, porque mis papás me dan USD 0,25 por doblar las medias. Además, venderé mis gorras y el carro de mi mami. Y mi compañera, Ana Luisa, ofrecerá comida para sacar fondos”, respondió.



Precisamente, frente a esa creatividad, Lorena Álvarez, coordinadora de la carrera de Educación Básica de la PUCE, propone cuestionar las propuestas de los chicos. Y así explorar más ideas en ellos.



¿Qué no se debe hacer? No hay que reírse de sus ocurrencias. Con eso, los niños evitarán proponer algo que pueda tomarse como burla.



La simpleza de sus ideas, asegura Álvarez, es una lección para los adultos. Señala que ellos, a diferencia de los niños, no son capaces de encontrar respuestas simples a problemas que les afectan.



La escuela -dice Álvarez- es actualmente un espacio importante para explorar esas ideas y socializarlas, ya que en casa los niños permanecen con aparatos tecnológicos, que restan tiempo para actividades recreativas.



El 70% de niños entre 5 y 12 años tiene más de 26 horas semanales de tiempo libre. El 46,6% usó un computador y el 32,7% utilizó Internet, según los datos del INEC.



En su dibujo, Amelia plasmó su deseo de que se clasifique la basura. Ella construirá una resbaladera. Desde la parte más alta de cada casa se arrojará la basura por conductos que separen el plástico de la basura común. “Con eso se podrán fabricar más juguetes”.