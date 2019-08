Los niños que fueron golpeados por un becerro en un rodeo montuvio de Santo Domingo se encuentran fuera de peligro

LEA TAMBIÉN

Las noches se volvieron un calvario para el pequeño Jean Pierre Masamba, de 7 años. Él y siete niños más participaron en el rodeo montuvio que se desarrolló en la parroquia rural Valle Hermoso, de Santo Domingo de los Tsáchilas.

En la madrugada tiene pesadillas, se despierta llorando y debe dormir con sus padres. Cuando cierra los ojos tiene la sensación de que el becerro va a embestirlo.



Ligia Cruz, madre de Jean Pierre, relató que el 25 de julio del 2019 asistió con su familia al rodeo montuvio, que se organizó como parte de las festividades de la parroquia que este 1 de agosto celebró 19 años de vida jurídica.



Ella recuerda que antes de iniciar el rodeo, un grupo de payasos salió al escenario a contar chistes y a hacer parodias. Como parte del espectáculo llenaron una piscina con agua y pidieron que cinco niños salieran a la pista para concursar. Hasta el escenario taurino llegaron más de 10 niños, pero solo escogieron a ocho que eran los más pequeños. “Cuando me di cuenta mi hijo ya estaba yendo, pero me quedé tranquila porque pensé que los mojarían o les harían alguna broma”.

Los payasos -agregó Cruz- pidieron a los niños que se quitaran la camisa e ingresaran a la piscina. De repente salió un becerro y los payasos empezaron a torearlo. Al tercer intento, el becerro pasó por encima de los niños. Los espectadores entre gritos y llanto corrieron a salvar a los niños, quienes rápidamente salieron de la piscina y empezaron a correr por la pista hasta llegar a los graderíos.

Los niños se recuperan luego de ser golpeados por un becerro en un rodeo montuvio, que se desarrolló en Santo Domingo de los Tsáchilas. Juan Carlos Pérez para EL COMERCIO

Los niños presentaron golpes leves en las piernas, brazos, espalda y cabeza. Dos de ellos fueron trasladados a una casa de salud en Santo Domingo.



Keiler Alcívar, de 7 años, fue uno de ellos. Su madre Lilibeth Delgado señaló que le aplicaron una inyección para el dolor que sentía el pequeño en la cabeza y en la espalda. “Quedaron pendientes unas radiografías para descartar otra enfermedad. Pero mi niño ha evolucionado bien, aunque aún tiene moretones pequeños”.



Los padres de familia de los ocho niños interpusieron una queja en la Tenencia Política de Valle Hermoso. El lunes tienen una reunión con las autoridades locales sobre este tema. “No buscamos una indemnización y tampoco nos la han dado. Solo queremos que este tipo de actos no se repitan”, señaló Alcívar.



La Junta Parroquial de Valle Hermoso señaló que para desarrollar el evento se contrató a un proveedor por un monto de USD 3 200 y se realizó un plan de contingencia en el que había agentes policiales y bomberos custodiando el acto. Sin embargo, en la planificación del evento no constaba que en el evento participaran niños.



Rodrigo Posligua, organizador y proveedor del rodeo montuvio, señaló en una rueda de prensa que este tipo de actos con payasos toreros son normales para iniciar el rodeo montuvio. Hay ocasiones en las que se utiliza la piscina con los niños, pero el becerro solo camina alrededor de esta y no hay registros que haya atacado a los participantes.

El incidente entre el becerro y los niños fue grabado en un video, que se hizo viral en las redes sociales.

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que rechazan este tipo de actos taurinos en los que participan menores de edad. Ellos exigen una sanción para los organizadores y autoridades que permitieron la participación de menores en el rodeo montuvio. En el comunicado, la Defensoría del Pueblo señaló que ni siquiera debió permitírseles la asistencia al evento.