Seis consejos para formar en casa a niños de 3 a 5 años

En Ecuador no es obligatorio pasar por la educación inicial. Así que algunos padres prefieren saltarse esa etapa, dedicada a niños de 3 a 5 años, y enviarlos directo al segundo de básica. La crisis económica, provocada por el covid-19, también ha hecho que algunas familias cambien de planes, comenta Marcela Villamar, directora de la Institución Particular Franklin Roosevelt, ubicada en el centro norte de Quito. Ella brindó algunas recomendaciones para trabajar en casa con los pequeños:

-Los niños necesitan aprender a trabajar en grupo, a respetar tiempos de desarrollo de actividades, turnos y roles, también les hace falta enriquecerse de la convivencia con pares, niños de su misma edad. "Lev Vygotsky decía que los niños desarrollan el aprendizaje en la interacción, entre ellos se explican, en grupo llega la explicación de las cosas".



-Si los niños comparten con otros pequeños de su misma edad, con la tutoría de una maestra o de un adulto, desarrollan su lenguaje. En casa hay que tratar de cantarle al sol, por ejemplo; leerles para que amplíen su vocabulario; hablarle con lenguaje más estructurado.



-Los padres en estos meses, por el teletrabajo, pasan más ocupados, pero sus hijos necesitan tiempo de calidad. No deberían entregarles un dispositivo electrónico. Se podría contaminar su glándula pineal, que se encuentra en el centro del cerebro y dar lugar a daños en el desarrollo neurológico; además estar en contacto con esos aparatos tecnológicos provoca cansancio.



-A madres y padres les recomiendo no entregarles solamente juguetes como carros o muñecas, hay que ofrecerles materiales poco convencionales, para que ellos creen; granos, masa y aprovechar lo que encuentran en casa para actividades.

-Por ejemplo, en el Roosevelt, la maestra de los niños de 3 años les pidió a los padres para la clase de hoy tener listo un huevo duro sin pelar y una papa con cáscara. Practicaron el control muscular, la motricidad, aprendieron a usar diferentes tipos de fuerza, hicieron presión para pelar el huevo y la papa. Además estuvieron muy concentrados. Luego sus madres calentaron los elementos y los disfrutaron.



-Hay que ser asertivos al comunicarnos con los niños, agacharnos al hablar con ellos, mirarlos a los ojos. Evitar decirles solo no saltes, no grites, darles indicaciones, hablarles claramente, ponerles límites, actuar como padres de los niños y no como amigos.