7 de cada 10 niños están aprendiendo poco o nada en la pandemia

7 de cada 10 niños y niñas están aprendiendo poco o nada ahora que no van a la escuela. La anterior es una de las alarmantes cifras que reveló la organización Save the Children, tras una encuesta realizada a 25 000 niños, niñas y padres alrededor del mundo, en la que se les consultó sobre sus experiencias, temores y esperanzas durante esta crisis mundial sin precedentes.

Los resultados fueron publicados y pueden ser consultados en el informe 'Protect A Generation'.



"La pandemia de covid-19 ha tenido un impacto devastador en la educación de los niños y niñas de entornos más pobres y está ampliando la brecha entre niños y niñas ricos y niños y niñas en situación de pobreza", indicó la organización.



Además, explicó que en los seis meses transcurridos desde que se anunció la pandemia, los niños y niñas más vulnerables han visto afectado desproporcionadamente el acceso a la educación, la atención médica, los alimentos y han sufrido los mayores riesgos de protección.



Entre los datos que revela la encuesta, preocupa también que, en América Latina, casi el 36% de los padres, madres y cuidadores informaron que no apoyan a los niños y niñas o que los apoyan solo un poco con su aprendizaje en el hogar. Casi el 46% de los niños y niñas informaron que necesitan materiales de aprendizaje.



A lo anterior se suma que tres de cada 10 padres, madres y cuidadores no están seguros de que sus niños y niñas vuelvan a la escuela.



"Los niños y niñas que se retrasan en su educación corren un mayor riesgo de abandonar la escuela por completo y ser víctimas de explotación laboral, matrimonio infantil y otras formas de explotación", añade el informe.



Save the Children estima que esta pandemia ha provocado la mayor emergencia educativa de la historia, con unos 9,7 millones de niños y niñas que no han regresado a la escuela este año.



Brecha de género



Las niñas se ven más afectadas que los niños por la pandemia de covid-19. En América Latina cinco de cada 10 niñas revelaron que hacen más tareas domésticas que antes y además tres de cada 10 niñas informan cuidar más de sus hermanos u otras personas que antes.



“Mi mamá trabajaba en una casa cuidando bebés. Debido al coronavirus ya no podía ir a trabajar. Siempre hicimos la limpieza, pero ahora tenemos que hacerlo con más frecuencia, para no enfermarnos. La gente está triste porque el coronavirus ha cambiado sus vidas y ya no pueden hacer lo que hacían antes”, explicó Dayana, una adolescente de 15 años que vive en la región de Sonsonate en El Salvador.



Victoria Ward, Directora Regional de Save the Children para América Latina y El Caribe, dijo que “la covid-19 ha incrementado las desigualdades existentes en nuestra región. Los niños y niñas más vulnerables están sufriendo un impacto tremendo en cuanto a acceso a servicios de salud, alimentación, educación y protección".



“Necesitamos que se tomen acciones urgentes a favor de la niñez: es necesario asegurar que todos los niños y niñas regresen a la escuela y que accedan a mejores sistemas educativos. Además, los gobiernos deben ampliar las disposiciones nacionales de protección social, brindar servicios de protección infantil, protección frente a la violencia de género y salud mental con buenos recursos, inclusivos y sensibles al género”, mencionó Ward.



Sobre la encuesta

Save the Children entrevistó a 8 069 niños y niñas de entre 11 y 17 años y a 17 565 adultos en 37 países, todos beneficiarios de Save the Children. La mayoría de los niños y niñas entrevistados estaban en Asia (45%), seguidos de África oriental y meridional (20%), América Latina (14%), Medio Oriente (10%) y África occidental y central (8%). Las encuestas se realizaron en línea y por teléfono.