El niño Antonhy Hernández, famoso por llevar a su mascota con mascarilla, recibió una tablet para sus estudios

Antonhy Hernández, el niño ecuatoriano que sale en su bicicleta con una mascarilla y también le coloca una a su perro Buddy para protegerse del covid-19, recibió como regalo una tablet para continuar con sus estudios.

El equipo fue entregado por el Gobierno Nacional, según lo anunció el Presidente de la República, Lenín Moreno, en un mensaje de Twitter que se difundió este 2 de agosto del 2020.



"Antonhy es el pequeño compatriota de Ambato que ha emocionado al mundo entero con los cuidados ante el covid-19 para él y su mascota", escribió el Primer Mandatario.



Moreno mencionó que el acto de Antonhy es una bella lección y pidió seguir su ejemplo para salir adelante. Junto a la publicación se incluyó un video en el que el niño agradece por el obsequio y pide a las personas que se cuiden y que utilicen la mascarilla.

"Señor Presidente gracias por ester lindo regalito y quiero que siempre se cuide mucho. Y digo también a la gente que se cuide mucho y siempre use la mascarilla", cuenta Anthony.



La historia de este pequeño se volvió viral tras difundirse las imágenes de él junto a uno de sus perros, ambos con la mascarilla, y que fueron captados en video por uno de sus vecinos. Su mensaje de cuidarse para prevenir los contagios también conmovió.



En otro video que se difundió en CNN Anthony también contó que le es difícil estudiar en las condiciones actuales que exige la pandemia (de forma virtual) porque no posee los implementos necesarios. Para seguir sus clases, contó el pequeño, usa el celular de su mamá.



En Pinllo, una parroquia ambateña, el menor es conocido por su amor a los animales. En los últimos días también se informó que otras personas han donado alimentos para sus nueve perros y dos gatos que viven en su vivienda. Su familia no cuenta con los recursos suficientes para alimentar a todos los animales.



Mirian Aces, madre del niño, cuenta que tuvo una grata impresión cuando vio a su hijo poner la mascarilla a su mascota para irse a realizar compras. Incluso, comenta que eso ha llamado la atención de varias personas que ahora piden fotografiarse con el niño y su mascota.