Un niño se dispara durante clase 'online' frente a sus compañeros en EE.UU; su familia levantó campaña para el funeral

El caso de Adán, un niño estadounidense de 11 años, da cuenta la importancia de cuidar la salud mental, sobre todo, en el desarrollo escolar y aún más en tiempos de pandemia. El miércoles 2 de diciembre del 2020, el estudiante tomó un arma de fuego y se disparó en la cabeza frente a sus compañeros, con quienes compartía sus jornadas en la escuela vía telemática. La Oficina de la Policía del condado de San Joaquín, en Estados Unidos, informó sobre la tragedia.

De acuerdo con el reporte de medios internacionales, fue su hermana, que supervisaba la clase en una habitación aledaña a la de Adán, quien encontró el cuerpo sin vida del pequeño. La joven avisó a su vecino y a su maestra para que pidiesen ayuda a las autoridades.



Cuando los agentes policiales llegaron a la vivienda del niño, era tarde, sus signos vitales se iban apagando. Ellos trasladaron a Adán a un hospital local, pero, debido a las lesiones autoinflingidas, no logró sobrevivir y certificaron su muerte ese mismo día. Su familia recibió la noticia en la sala de espera de la casa de salud.



“Nuestros pensamientos están con la familia y todos los afectados por este trágico suceso”, escribió la vocería de la Policía en su página de Facebook.



Una investigación se abrió luego de la muerte de Adán, aunque las primeras indagaciones aún no han arrojado resultados. Los investigadores se concentran en determinar de quién era el arma que el pequeño usó.



La familia de Adán no contaba con recursos suficientes para su velatorio y posterior entierro. Entonces, levantaron una campaña de Crowdfunding y la respuesta solidaria ha sido inmediata. Hasta este viernes 4, han logrado recaudar USD 25 000.