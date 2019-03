Niño de 13 años desapareció en Gualaquiza, Morona Santiago

LEA TAMBIÉN

Anthony Alexander Balcázar Uyaguari fue visto por última vez el jueves 21 de marzo de 2019 en Gualaquiza (Morona Santiago), cantón en el que vive junto a su familia. Desde que partió rumbo a su colegio después de almorzar en casa, alrededor de las 13:00, su madre Miriam Uyaguari no lo ha vuelto a ver.

Según los datos que aparecen en la plataforma de desaparecidos del Ministerio Interior, Anthony tiene ojos de color negro, su cabello es castaño, mide alrededor de 1,5 metros y pesa cerca de 110 libras. Su madre contó a EL COMERCIO que tiene el cabello corto y una cicatriz en la cabeza que lo distingue: “Tiene una operación en la cabeza, en la parte derecha. Es como una media luna; comienza casi desde la oreja derecha”, relata.



Su madre dice que no existen motivos para que el niño se fuera de casa. “Él no estaba enojado conmigo. Él estudia en el colegio en la tarde. Llegó, almorzó y se fue al colegio. Desde ahí no lo he vuelto a ver”.



El niño estudia en el colegio Víctor Ramiro Estrada del cantón Gualaquiza. El poblado, dice su madre, no es grande. Anthony se fue caminando para el colegio. “Acá es pequeño. Los estudiantes no tienen que tomar transporte”, cuenta. La Policía Nacional se encuentra investigando el caso, aunque no puede divulgar detalles debido a que las pericias continúan en curso.



Anthony, en palabras de su madre, es un muchacho “bien hiperactivo”; le encanta moverse y jugar. “No es para nada vago”, relata. “Yo tengo un puestito de comida en el centro comercial y él me ayuda a vender. Cuando hacía espumillas, él salía a vender”. Uno de sus pasatiempos favoritos es pasar de arriba para abajo con su pelota de fútbol. “Le encanta jugar”, relata Uyaguari.