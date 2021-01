Moisés un niño de 5 años fue nombrado comandante de la Policía de Ecuador

Moisés Villacrés apenas tiene 5 años y ya cumplió uno de sus mayores sueños. Este viernes, 22 de enero de 2021, se convirtió por un día en el comandante de la Policía Nacional.

Eran cerca de las 08:00 cuando un patrullero llegó a su vivienda en Mapasingue, un barrio popular ubicado al este de Guayaquil.



El niño, quien padece de leucemia desde hace dos años, se sorprendió al conocer que sería parte de la institución policial. El vehículo lo transportó hasta el Cuartel Modelo y allí le entregaron el tradicional uniforme verde oliva.



Su madre Evelyn Yosa dice que el sueño de ser agente inició con un traje similar. En los primeros meses de tratamiento, una enfermera del hospital de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (Solca) le regaló un disfraz de policía.



Desde entonces, Moisés se enamoró de la profesión y cada mañana le decía a su mamá que quería ser agente para atrapar a los malvados. También le decía que cuando crezca le gustaría manejar una patrulla y hacer sonar la sirena.

Moisés Villacrés fue comandante por un día. Foto Twitter Policía de Ecuador

Moisés Villacrés fue comandante por un día. Foto Twitter Policía de Ecuador

Por eso para su madre, el anhelo de ser policía le ha ayudado a superar su enfermedad. Hace cinco meses recibió un transplante de médula. En diciembre del 2020 pasó en cama porque le dio meningitis. Su ánimo decayó también decayó porque su traje de policía le empezó a quedar pequeño.



“Mami ya no me entra mi uniforme. Puedes comprarme uno”, fue la frase que le dijo el pequeño a su madre. Evelyn dice que eso le partió el corazón, pues no tenía dinero para comprar un nuevo disfraz. Por esa razón, una amiga solicitó a través de Twitter si alguna persona tenía un disfraz para Moisés.



El mensaje llegó a la Policía y decidieron cumplir el sueño del pequeño. Este viernes 22 el comandante general de la institución, Patricio Carrillo, lo presentó ante las filas policiales en el patio principal del cuartel Modelo. Allí le dio la bienvenida y le agradeció por su lucha al enfrentar el cáncer.

Moisés Villacrés, recibió como comandante por un día, el saludo cariñoso y afectuoso del ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, a través de una carta que le fue entregada. Foto Twitter Policía de Ecuador

Este viernes 22 el comandante general de la Policía Nacional, Patricio Carrillo,

recibió a Moisés Villacrés que fue comandante por un día. Foto Twitter Policía de Ecuador

Moisés Villacrés fue comandante por un día. Foto Twitter Policía de Ecuador

Después, el pequeño Moisés y su madre fueron invitados a un paseo en helicóptero. Los nervios de felicidad invadieron los rostros de los dos, pues jamás habían volado. “Conocimos Guayaquil y Durán desde el aire. Todo se veía pequeño desde el cielo. Mi hijo y yo no lo podíamos creer”, dijo.



Tras el sobrevuelo, Moisés visitó la unidad de equitación y remonta. Allí observó a los caballos que la Policía utiliza para el mantenimiento del orden.



Por último, la Policía lo trasladó a su casa. Evelyn dice que fue el mejor día de la vida del segundo de sus cuatro hijos. Ahora se concentrará en el tratamiento y en superar el cáncer lo más pronto posible.



Otro de los sueños que tiene la familia de Moisés es tener una vivienda. Actualmente, viven en un pequeño dormitorio y duermen en una cama y en un colchón que colocan en el piso. Evelyn dice que es madre soltera y lo poco que gana se destina a los medicamentos de Moisés. Por eso, apela a cualquier ayuda de la gente. Su número de contacto es 0960698825.

​