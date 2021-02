Niño de 10 años perdió sus extremidades debido al covid-19

"No puedo creer que esto le esté pasando a mi bebé", dice la madre de Dae'Shun Jamison, un niño de 10 años a quien el pasado 22 de febrero del 2021 le amputaron sus dos brazos y sus dos piernas. El pequeño perdió sus extremidades debido al covid-19.

El niño, según reportan medios internacionales, ingresó al hospital infantil Helen Devos de Michigan (EE.UU.), a finales de diciembre del 2020. Fue admitido en el centro de salud debido a complicaciones de salud que presentó tras haber contraído la enfermedad.



Los médicos determinaron que Jamison había desarrollado el síndrome inflamatorio multisistémico (MIS-C). En su sitio web, la Clínica Mayo explica que "en su mayoría, los niños infectados con el virus que causa la covid-19 solo tienen una enfermedad leve. Pero en los niños que desarrollan el MIS-C, algunos órganos y tejidos se inflaman de gravedad, por ejemplo, el corazón, los pulmones, los vasos sanguíneos, los riñones, el sistema digestivo, el cerebro, la piel, o los ojos".



Según informa la revista People, el niño tuvo que ser conectado a una máquina de oxigenación por membrana extracorpórea para que su cuerpo pueda recibir oxígeno, pero además sufrió de otra complicación. Se trata de una rara infección derivada de la enfermedad que llevó a que los médicos amputen sus brazos y sus piernas.



La primera amputación tuvo lugar el pasado 15 de enero. Entonces los doctores adelantaron a su familia que habría la posibilidad de que se vean forzados a amputar otras extremidades.



La madre del niño, Brittney Autman, creó una página en GoFundMe para recaudar fondos para el tratamiento de su hijo. "Dicen que no cuestiones a Dios, pero no entiendo, ¿por qué mi hijo? No me gustaría que le sucediera a ningún otro niño, pero ¿por qué a mí?", escribió la mujer en el sitio web.



Según la madre, el niño está al tanto de la situación. "Él entendió que cuando se despertara, su pierna no se vería igual. Dae'Shun estalló en llanto, lo cual me afectó mucho, no puedo creer que esto le esté pasando a mi bebé".



El pasado 22 de febrero, luego de que las manos del pequeño se dañaron debido a una falta de flujo de sangre tras la primera cirugía, los médicos lo sometieron a una cirugía que lo dejó sin sus extremidades.



El pequeño "está muy afectado por las amputaciones y eso me parte el corazón", escribió la madre en el portal. La mujer pidió a las personas que "por favor, continúen orando" por el pequeño.

El niño podrá utilizar prótesis una vez que se recupere, pero deberá adaptarse a una nueva realidad sin sus brazos y sin sus piernas. "Estoy intentando encontrar maneras de regresarlo a lo que era... Esa es mi meta. Es lo que quiero para él", concluyó.