Una niña de 7 años puede levantar 80 kilos; rompe récords en el powerlifting

Rory van Ulft, tiene siete años, es originaria de Ottawa, en Canadá, y se ha convertido en la protagonista del powerlifting infantil. A su corta edad es capaz de romper récords en el levantamiento de pesas.

La menor, de cabello rubio y rizado, aparece en sus prácticas deportivas en redes sociales, como Instagram, donde sus historias son las rutinas diarias de entrenamiento que realiza para mantener su condición física.



El powerlifting o levantamiento de potencia es una disciplina de fuerza en la que básicamente se debe levantar el mayor peso posible en tres movimientos básicos. Los movimientos son el press de banca, la sentadilla y el peso muerto.



Rory van Ulft incursionó primero en la gimnasia, en la práctica de ese deporte le recomendaron entrenar su fortaleza y fue en ese momento que su padre se dio cuenta de su potencial. En medios locales, el progenitor ha dicho que probablemente “podría ser la niña más fuerte que jamás haya vivido”.



Sus padres Cavan y Lindsay van Ulft la apoyan en las competencias de powerlifting. Principalmente el padre aparece junto a ella motivándola en sus participaciones en Estados Unidos, donde se ha vuelto conocida.



En años recientes, el powerlifting infantil se ha vuelto más prominente gracias en parte a organizaciones como USA Powerlifting, que organiza la competencia nacional anual juvenil. Otra organización, la Asociación de Powerlifting de EE.UU., de Irvine, California, tiene un plantel actual de niños y mayores de 13 años, compitiendo en sus eventos.



También la Unión Atlética Amateur, de Lake Buena Vista, Florida, ha recibido a competidores mayores de cinco años en sus eventos de powerlifting desde 1994. Este deporte ha cobrado más popularidad gracias, en parte, a su visibilidad recién adquirida en las redes sociales.



Los niños como Rory van Ulft, quien sube sus aventuras en su página personal en Instagram, se ha convertido en representante del powerlifting juvenil.



La niña es capaz de levantar 32 kilos de peso, 42 si son con tirones, 61 en sentadillas y hasta 80 en la modalidad de peso muerto, según información de El Español.



Rory van Ulft batió todos los récords en powerlifting al convertirse en la campeona nacional juvenil de Estados Unidos sub 11 y sub 13 más joven de la historia, según publicó el portal AS.