Niña de 3 años falleció en un incendio en el sur de Ambato

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El incendio de una vivienda en el sur de la ciudad de Ambato dejó dos víctimas: una niña de 3 años fallecida y otra de 11 años con heridas. El hecho ocurrió la noche del martes, 5 de mayo del 2020.

Los agentes de la Unidad de Muertes Violentas y Desapariciones (Dinased) de Tungurahua informaron que los familiares no permitieron llevar el cuerpo de la pequeña al Centro Forense donde se le practicaría una autopsia.



Este examen iba a determinar las verdaderas causas del deceso, que causó conmoción entre los vecinos de la comunidad Pataló Alto, perteneciente a la parroquia Juan Benigno Vela.



Marco Salazar, oficial de la Dinased, indicó que los familiares no entregaron el cuerpo de la menor aduciendo que ya se conocían las razones de la muerte.



“Para precautelar la seguridad de todos dejamos el cuerpo de la infante bajo responsabilidad de los familiares y ellos deben continuar con los trámites de ley”, aseguró el investigador.



Según las primeras investigaciones de la unidad de Criminalística, las menores intentaron avivar el fuego de una chimenea que había en el interior de la casa.



El presunto químico utilizado produjo que las llamas se extendieran por la casa.



Los padres de los menores no se encontraban en la vivienda, pues salieron a trabajar en el campo.



“Una de las niñas salió a pedir ayuda, pero los vecinos no lograron hacer nada, porque el fuego se extendió rápidamente”, aseguró Salazar.