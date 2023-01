Una niña india renunció a heredar un negocio de diamantes para convertirse en monja

Devanshi Sanghvi tiene ocho años y es la hija de un acaudalado comerciante de la India. Ella decidió renunciar a ser la heredera de un multimillonario negocio de diamantes para convertirse en monja jainista.



La familia Sanghvi forma parte de los 4,5 millones de fieles que siguen el Jainismo, una de las religiones más antiguas del mundo, que se originó en India hace más de 2 500 años.



Esta religión predica la no violencia, el vegetarianismo y el amor a todos los seres vivos, incluidas las plantas.



La ceremonia de iniciación de Devanshi tuvo lugar el miércoles 25 de enero de 2023 en la ciudad de Surat, en el estado de Gujarat. Llegó acompañada por sus padres, Dhanesh y Ami Sanghvi. También tiene una hermana menor.



La pequeña lució las mejores ropas y joyas. Una corona de diamantes descansaba sobre su cabeza. Esta sería la última vez que podría hacerlo antes de someterse a una vida llena de austeridades.



En presencia de monjes jainistas mayores, la niña tomó el 'diksha', los votos de renuncia al mundo material.



Después de la ceremonia, la menor acompañó a las otras monjas y estuvo junto con ellas vestida con un sari blanco con el que también cubría su cabeza rapada.



Ahora, la niña convertida en sadhvi (monja), reside en una Upashraya, es decir en un monasterio jainista.



