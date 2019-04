Niña de 13 años es reportada como desaparecida en Quito

LEA TAMBIÉN

Carla Placencia, de 13 años, fue vista por última vez el 10 de abril del 2019 en las calles Lauro Guerrero e Iturralde, en el sector La Magdalena, sur de la ciudad de Quito.

La menor es buscada por sus familiares quienes a través de publicaciones en redes sociales piden información que los pueda ayudar a dar con su paradero.



De acuerdo con el portal Desaparecidos Ecuador, Placencia mide 160 centímetros y pesa 125 libras, es de contextura gruesa, tiene cabello negro y ojos color café.



“En estos momentos difíciles por los que estamos pasando, les suplico que me ayuden a compartir esta foto, es la última que tenemos (…). La intención es que alguien la vea y la reconozca y nos comunique para poder reunirnos con ella. Ya no puedo con tanto dolor, por favor no me dejen sola, solo pido compartir. Si hay alguna pista, por pequeña que sea, no duden en llamar”, señaló una de las publicaciones.



La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) puso en circulación una foto de la menor, allí se menciona que cualquier información sobre la ubicación de Carla Placencia pueden hacerla llegar al número 1800 335 486.