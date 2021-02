Hombres armados secuestran 300 niñas en noroeste de Nigeria

Hombres armados no identificados secuestraron en la madrugada del viernes 26 de febrero de 2021 a más de 300 escolares en la ciudad de Jangebe, en el noroeste de Nigeria, el segundo secuestro de este tipo en poco más de una semana.

"Hombres armados desconocidos dispararon (...) y se llevaron a las niñas" en un asalto de medianoche en la escuela secundaria de niñas del gobierno de Jangebe, dijo a Reuters Sulaiman Tanau Anka, comisionado de información del estado de Zamfara. Agregó que fuerzas de seguridad estaban rastreando el área.



El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) dijo que se estimaba que más de 300 niñas habían sido secuestradas.



"Estamos enojados y entristecidos por otro brutal ataque contra los escolares en Nigeria", dijo Peter Hawkins, representante de UNICEF en Nigeria.



Los servicios policiales, militares y de inteligencia no respondieron a las llamadas en busca de comentarios.



Un aumento de la militancia armada en el noroeste ha provocado un colapso de la seguridad en el norte del país más poblado de África, donde los secuestros a escolares se están volviendo endémicos.



El aumento se debe en parte a importantes pagos del gobierno a cambio de los niños, dijeron funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato. El gobierno nigeriano niega tales pagos.



La semana pasada, hombres armados no identificados mataron a un estudiante en un ataque durante la noche en un internado en el estado central norte de Níger y secuestraron a 42 personas, incluidos 27 estudiantes. Los rehenes aún no han sido liberados.



En diciembre, decenas de hombres armados secuestraron a 344 escolares de la ciudad de Kankara, en el estado noroeste de Katsina. Fueron liberados después de seis días, pero el gobierno negó que se hubiera pagado un rescate.



La unidad de Estado Islámico en África Occidental secuestró en 2018 a más de 100 escolares de la ciudad de Dapchi en el noreste de Nigeria, todas menos una, cristiana, fueron liberadas. Se pagó un rescate, según Naciones Unidas.



Quizás el secuestro más notorio de los últimos años fue cuando militantes de Boko Haram secuestraron a 276 escolares de la ciudad de Chibok en el estado de Borno en abril de 2014. El incidente atrajo la atención mundial y varias personalidades prominentes pidieron su liberación.



La mayoría han sido encontradas o rescatados por el ejército, o liberados en negociaciones entre el gobierno y Boko Haram, también por un considerable rescate.



Alrededor de 100 siguen desaparecidos, ya sea con Boko Haram o muertos, según funcionarios de seguridad.