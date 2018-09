Maduro pedirá USD 500 millones a la ONU para repatriar a migrantes

LEA TAMBIÉN

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este jueves 20 de septiembre del 2018 que pedirá USD 500 millones a la ONU para repatriar a los migrantes venezolanos que así se lo han solicitado.

“Lo invito, venga a Venezuela, le voy a solicitar que me consiga 500 millones de dólares, para traerme (...) a todos los migrantes que se fueron de Venezuela que quieran regresar, todo quieren regresar”, dijo Maduro dirigiéndose al exvicepresidente de Guatemala Eduardo Stein, nombrado representante especial de la ONU para los refugiados y migrantes de Venezuela.



El mandatario dijo que con ese dinero pagará los aviones para el regreso de los migrantes.



“Necesitamos una flota de aviones para traerlos, no me los voy a traer a pie”, acotó el presidente, que indicó el martes que evalúa si hay condiciones de seguridad para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas a fines de septiembre, al insistir en su denuncia de planes para asesinarlo.



“A mí me tienen en la mira para matarme”, señaló, sin responsabilizar a nadie en particular.



En reunión con su gabinete económico, Maduro aseguró este jueves no recordar el nombre de Stein, a quien definió como “una especie de inspector, fiscal, policía de la inmigración venezolana”.



El mandatario asistió por última vez a la Asamblea General de la ONU en 2015. En 2016 fue representado por su entonces canciller, Delcy Rodríguez, y el año pasado por el sucesor de ésta, Jorge Arreaza.



El gobierno de Maduro activó el plan Vuelta a la patria para facilitar el regreso en aviones o autobuses de venezolanos que emigraron a otros países de la región. Según el oficialismo, unas 3 000 personas lo han hecho.

Alrededor de 2,3 millones de venezolanos (7,5% de la población de 30,6 millones) vive en el exterior, de los cuales 1,6 millones han emigrado desde 2015, cuando empeoró la crisis en medio de una hiperinflación que pulveriza los salarios, según la ONU.