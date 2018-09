Maduro pedirá 'indemnización' por ciudadanos colombianos en Venezuela

LEA TAMBIÉN

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes 10 de septiembre del 2018 que pedirá una “indemnización” de Bogotá por los ciudadanos colombianos que viven en el país petrolero, en medio de la crisis abierta en América Latina por la migración masiva de ciudadanos venezolanos.

“Hay una idea, que he aprobado, de meter una demanda internacional para solicitar una indemnización del gobierno colombiano por los 5,6 millones de colombianos que están aquí (...). Una indemnización por cada colombiano. No tendrían dinero para pagar”, dijo Maduro con tono irónico.



“Vamos a usar todos los mecanismos internacionales”, agregó el mandatario ante periodistas.



Aunque el gobierno de Maduro sostiene que 5,6 millones de ciudadanos colombianos residen en Venezuela, el más reciente censo poblacional, hecho en 2011, los cifró en 721 000. La cancillería de Colombia, en tanto, los estima en 940.000.



El jefe de Estado rechazó las preocupaciones manifestadas por países como Colombia, Brasil, Ecuador o Perú por la migración de millones de personas que huyen de la devastadora crisis económica venezolana.



Según dijo este lunes el canciller de Chile, Roberto Ampuero, el Grupo de Lima -conformado por 14 países de América- prepara una resolución que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.



“La crisis humanitaria en Venezuela es urgente y así deben ser las medidas que considere la comunidad internacional”, aseguró Ampuero, quien no dio a conocer el contenido de la resolución ni mencionó cuando sería presentada.



También este lunes, en una entrevista con la AFP , el coordinador del grupo de la OEA para la migración venezolana, el exiliado alcalde opositor David Smolansky, pidió que la propia OEA o la ONU declaren una “crisis de refugiados”, lo que permitiría derivar fondos de cooperación multilateral.



Maduro ironizó al referirse a los ciudadanos colombianos que viven en Venezuela, “recibiendo empleo, salario, salud, educación y vivienda”. “No nos hemos quejado y no salimos por el mundo a decir: ¡La migración colombiana! ¡Necesitamos ayuda!”, aseveró.

Según la ONU, unos 2,3 millones de ciudadanos venezolanos viven en el exterior, de los cuales 1,6 millones abandonaron su país desde 2015, cuando la crisis arreció con una hiperinflación que el FMI proyecta en 1 000 000% para este año. Venezuela niega que se trate de una crisis humanitaria.