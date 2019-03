Gobierno de Maduro da 48 horas a embajador alemán para salir del país

LEA TAMBIÉN

El Gobierno de Nicolás Maduro declaró este miércoles 6 de marzo de 2019 "persona non grata" al embajador de Alemania en Venezuela, Daniel Martín Kriener, por sus "recurrentes actos de injerencia" y le dio un plazo de 48 horas para abandonar el territorio venezolano.

"La República Bolivariana de Venezuela hace del conocimiento público la decisión de declarar persona non grata al Embajador de la República Federal de Alemania, Daniel Martín Kriener, en razón de sus recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos del país", anunció públicamente la Cancillería venezolana.



El anuncio de la Cancillería se produce luego de que el lunes el diplomático alemán acudiera, junto a otros embajadores, al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, para recibir al presidente del Parlamento, Juan Guaidó, que se proclamó presidente interino del país, y apoyarlo ante la posibilidad de que fuera detenido.



En una declaración a periodistas el embajador alemán dijo que los representantes diplomáticos que se movilizaron al aeropuerto buscan "una salida pacifica de la crisis de Venezuela" y que su rol en este momento "podría ayudar" a abrir paso a esa "salida pacífica negociada".



Aunque la Cancillería venezolana no hace mención a este hecho, señala en un comunicado que "considera inaceptable que un representante diplomático extranjero ejerza en su territorio un rol público más propio de un dirigente político en clara alineación con la agenda de conspiración de sectores extremistas de la oposición".



Además, añadió que las actividades de Kriener "contravienen" las normas esenciales de las relaciones diplomáticas.



Sus actividades, "incluso contradicen el claro criterio expresado por el propio servicio jurídico del Parlamento federal alemán, que ha establecido mediante informe público que la posición del Gobierno alemán en la actual coyuntura política venezolana constituye un acto de injerencia ilícita en asuntos internos", agregó.



El Gobierno de Maduro aprovechó entonces para advertir que no permitirá "acciones de representantes diplomáticos que impliquen una intromisión en asuntos" de Venezuela.



Manifestó también su disposición de mantener "una relación de respeto y de cooperación con todos los Gobiernos de Europa", para lo que considera "indispensable que adopten una actitud de equilibrio constructivo que (...) faciliten una solución pacífica y dialogada entre los actores políticos venezolanos".



El 23 de enero, Juan Guaidó invocó unos artículos de la Constitución venezolana para reclamar que, como jefe del Parlamento, tiene la autoridad para declararse presidente interino del país al considerar que Maduro, está "usurpando" la Presidencia.



Maduro, en el poder desde 2013, se impuso en mayo del año pasado en unas elecciones no reconocidas por buena parte de la comunidad internacional y en las que no participó la oposición.