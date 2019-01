Nicolás Maduro: 'Yo ya fui al futuro y volví y vi que todo sale bien'

LEA TAMBIÉN

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, volvió a ser el centro de las críticas al haber asegurado ante las Fuerzas Armadas de su país que "había viajado al futuro y regresado". Lo dijo durante una inspección de los preparativos del Ejercicio Militar Soberanía, el lunes 14 de enero del 2019.

"Tengan la certeza de que todo saldrá bien y de que saldremos más fuertes y más sabios de toda esta coyuntura, tengan la certeza. No podrá un puñado de inmaduros improvisadores dañar la vida republicana de Venezuela, no podrá", aseguró el gobernante.



"Tengan la seguridad. Se los digo con certeza. Ya yo fui al futuro y volví y vi que todo sale bien y que la unión cívico-militar le garantiza la paz y la felicidad a nuestro pueblo, tengan la seguridad", dijo.



La insólita declaración no fue acompañada de risas ni de gestos de ironía. Maduro lo dijo calmado y, lo más llamativo de todo es que ninguno de los presentes tomó su declaración como un chiste.



El fragmento de las declaraciones de Maduro se viralizó en redes sociales y se observaron una serie de memes y comentarios sobre las palabras del mandatario, que se posesionó el pasado 10 de enero para su segundo mandato presidencial.



Maduro asumió el cargo en medio de un fuerte repudio internacional. La OEA, los países del Grupo de Lima, EE.UU. y los miembros de la Unión Europea no reconocieron la legitimidad de la segunda presidencia del sucesor del chavismo.



No es la primera vez que las declaraciones de Maduro se viralizan en redes sociales, en julio del 2014, Maduro aseguró que se le apareció un "pajarito" que le dijo que Hugo Chávez "está feliz y lleno de amor de la lealtad de su pueblo". Esto dijo durante la celebración del que hubiese sido el 60 cumpleaños del líder de la revolución bolivariana.



"Les voy a confesar que por ahí se me acercó un pajarito, otra vez se me acercó y me dijo (...) que el comandante (Chávez) estaba feliz y lleno de amor de la lealtad de su pueblo (...) debe de estar orgulloso", dijo Maduro durante la fiesta de ese aniversario, en Barinas.