Cabo Verde autoriza extradición a Estados Unidos de colombiano cercano a Maduro

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un tribunal de Cabo Verde dio luz verde a la extradición hacia Estados Unidos de un empresario colombiano acusado por Washington de organizar una red de corrupción en beneficio del presidente venezolano, Nicolás Maduro, señaló su defensa, que decidió apelar.

El tribunal de justicia de Barlovento, notificó a los defensores su decisión de autorizar la extradición de Alex Saab, inculpado en Miami de lavado de dinero, y detenido durante una escala técnica de su avión en Cabo Verde, a mediados de junio, dijo uno de sus abogados, Joao do Rosario.



Hablando ante cámaras de la televisión local, anunció su intención de apelar la sentencia dentro del plazo legal de 10 días ante el Tribunal Supremo de Cabo Verde, en tanto advirtió que la decisión de éste podría tomar tiempo debido a la feria judicial (vacaciones) .



El defensor consideró incompleta y apresurada la decisión del tribunal de Barlovento, tomada en vísperas del receso judicial en Cabo Verde.



Estados Unidos acusa a Saab de gestionar una vasta red que ha permitido al líder venezolano Nicolás Maduro y a su régimen desviar la ayuda alimentaria a Venezuela en beneficio propio.



“Utilizan la comida como forma de control social, para recompensar los apoyos políticos y penalizar a los opositores, en tanto embolsan centenares de millones de dólares gracias a varios asuntos fraudulentos”, había denunciado en julio de 2019 el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, señalando que habría sanciones económicas contra Saab.



Dos meses más tarde, Washington había impuesto nuevas sanciones contra quince empresas vinculadas al empresario colombiano, incluidas en una lista negra estadounidense como “beneficiarias”.



La administración Trump, que reconoció el año pasado al opositor Juan Guaidó como presidente provisional de Venezuela, intenta expulsar a Maduro del poder.



En particular, impuso un embargo petrolero y señaló a las figuras más importantes del régimen de este país en crisis. Sin embargo, hasta ahora no ha logrado concretar el derrocamientos del presidente en funciones.