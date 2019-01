Maduro se desmayó y quedó atrapado en un tanque militar en Caracas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Nicolás Maduro sufrió un desmayo durante un evento del ejército de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. Según reportan medios internacionales, el cuestionado mandatario cayó y quedó atascado por unos minutos en un tanque militar, tras la pérdida momentánea del sentido.

En las publicaciones se informa que aparente quebranto de salud de Maduro ocurrió el domingo 27 de enero del 2019, del pasado fin de semana. Ese día, el Presidente participó en ejercicios militares. "Su objetivo es acoplar toda la capacidad, operativa, organizacional, de armas y de unión cívico militar, para defender nuestra Patria", dijo el gobernante en su cuenta de Twitter, en donde colocó fotos de los recorridos que hizo junto a los uniformados.



La televisión estatal mostró las actividades del Jefe de Estado durante ese domingo. En las imágenes se observó el recorrido que hizo a la base militar del Fuerte Tiuna, en Caracas, junto a jefes militares y decenas de uniformados, señala el portal web El Observador.



Sin embargo, el medio de comunicación de Gobierno no informó sobre el inconveniente sufrido por el gobernante venezolano. El portal Pulzo publicó que el periodista Felipe Zuleta dijo en el noticiero de Blu Radio del miércoles 30 de enero del 2019, que Nicolás Maduro se desmayó dentro del tanque de guerra. El reporte se lo habría comentado un oficial que estuvo presente en el lugar.



Maduro “entró a uno de estos batallones en tanqueta y, me dijo un oficial que estaba allí y que tengo como fuente, que lo entraron en tanqueta para protegerlo y no como demostración de poder y se les desmayó. Estaba haciendo gestos hasta que se desmayó y acabó dentro de la tanqueta y casi no lo pueden sacar. Estuvo 50 minutos desmayado dentro de la tanqueta y por el peso casi no lo pueden sacar”, contó Zuleta en esa radio de Colombia.

La información ha sido replicada en distintos medios internacionales, en donde se ha puesto en duda el estado de salud del Presidente. Él ha visitado frecuentemente a las fuerzas militares en los últimos días, para buscar apoyo frente a la proclamación del titular de la Asamblea, Juan Guaidó como presidente interino.



Las actividades de Maduro buscan mostrar el respaldo militar con el que cuenta el Jefe de Estado, frente al reconocimiento de Guaidó como presidente interino por parte de la comunidad internacional.



Hasta las 12:00 de este jueves 31 de enero, ni Maduro ni representantes del Gobierno chavista han emitido ningún pronunciamiento sobre el tema, para desmentir o aclarar lo ocurrido.



Este miércoles 31 de enero, en manifestaciones en todo el país, Guaidó y sus seguidores urgieron a la Fuerza Armada a permitir que llegue ayuda humanitaria y a desconocer a Maduro, quien a su vez los llamó a mantenerse unidos y leales.



“La retirada de apoyo por parte de los militares de Maduro es crucial para permitir un cambio en el Gobierno, y la mayoría de los que están en servicio están de acuerdo en que los últimos problemas del país son insostenibles”, escribió Guaidó en The New York Times.



Guaidó ha ofrecido amnistía a militares que desconozcan a Maduro, buscando romper su principal sostén: la Fuerza Armada. Aunque también ha aclarado que no cubrirá crímenes de lesa humanidad.



La aparente afectación de salud de Maduro se hizo pública, en medio de los continuos llamados a manifestaciones en Venezuela, en los que sus opositores han exhibido carteles en los que lo señalan como "usurpador".



Las marchas han generado disturbios desde el pasado 21 de enero, que dejan unos 40 muertos y más de 850 detenidos, según un informe de la ONU. En años anteriores, durante dos oleadas de protestas en 2014 y 2017, se registraron unos 200 muertos.