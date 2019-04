Gobierno de Nicolás Maduro dice que países pretenden 'alterar' pasaportes venezolanos

LEA TAMBIÉN

El Gobierno de Nicolás Maduro aseguró este jueves 4 de abril del 2019, que "terceros países" pretenden alterar documentos legales venezolanos, como los pasaportes, para "falsamente hacerlos parecer válidos y eficaces".

"Venezuela se dirige a la comunidad internacional y al pueblo venezolano en la oportunidad de hacer referencia a ciertas normas recientemente dictadas por terceros países, que pretenden regular la posibilidad de alteración de documentos legales venezolanos", dijo el Ministerio de Comunicación en un comunicado.



El aviso del país petrolero ocurre en un momento en que países como Panamá o España han anunciado la flexibilización de trámites migratorios o de extranjería, respectivamente, para los ciudadanos venezolanos que tienen su pasaporte vencido.



Colombia, por su parte, anunció el pasado 8 de marzo del 2019, que ampliaba la vigencia de los pasaportes venezolanos vencidos por dos años, ante las dificultades que tienen los ciudadanos del territorio caribeño para renovarlo.



Además el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, ha pedido a los Gobierno de otros países aceptar a los ciudadanos venezolanos con el documento vencido.



La Administración de Maduro no hace referencia directa a ningún país, pero alerta a los venezolanos "sobre el riesgo que supone otorgar credibilidad y validez a este tipo de prácticas irregulares", que a su juicio, "ocultan la intención de implantar políticas de carácter xenofóbico".



"La alteración de documentos y la falsificación de sellos oficiales son conductas tipificadas como delito no solo en el ordenamiento jurídico venezolano sino en la totalidad de los países", resaltó el Ministerio al recordar que estas prácticas acarrean penalizaciones para los que falsifican y para quienes utilizan el documento.



El Gobierno de Maduro recomienda a los ciudadanos de su país en el exterior no consignar este y otros documentos ante "personas que pretenden hacerse pasar como representantes del Estado venezolano".



En ese sentido, reiteró que la emisión, prórroga y renovación del pasaporte depende "exclusivamente" del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), que en el exterior apoya a las representaciones diplomáticas, para brindar los servicios del Estado "sin discriminación".



Además, señaló que desde 2017 en estricta coordinación con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) se instauró un "procedimiento para prorrogar la vigencia del pasaporte venezolano más allá de su fecha de vencimiento original, mediante el estampado de una etiqueta autoadhesiva que otorga garantías de seguridad".



Aseguró que tuvo que hacer esto por las dificultades que tiene para acceder al material de seguridad que requieren los pasaportes, por causa de las sanciones financieras que Estados Unidos ha aplicado contra Venezuela.



Según el Gobierno de Maduro, el pasaporte venezolano "goza de un razonable prestigio", y el mismo permite "el acceso a 135 países sin necesidad de visado previo".