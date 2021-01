Casos de malaria aumentan un 60% en  y muertes por neumonía un 7% en Nicaragua

Los casos de malaria en Nicaragua se dispararon un 60% en la última semana, mientras que las muertes por neumonía aumentaron un 7% en el mismo periodo, informó este lunes 4 de enero del 2021 el Gobierno en un balance sobre estas enfermedades, que presentan algunos síntomas similares a los de la covid-19.

Según datos brindados por la vicepresidenta, Rosario Murillo, el número de personas afectadas por malaria en Nicaragua pasó de 394 a 630 entre los últimos días de diciembre y los primeros días de enero.



Asimismo, la también primera dama afirmó que los casos de neumonía se redujeron en un 20%, sin embargo, también se registró un aumento del 7% de los fallecidos por este padecimiento, aunque no divulgó el número exacto.



Murillo no explicó las razones del incremento de casos de malaria y muertes por neumonía, cuyos síntomas son similares a los de la pandemia de la covid-19, que según datos oficiales ha dejado 164 muertos y 5 991 casos confirmados en Nicaragua, cifras que no son compartidas por el gremio médico nicaragüense, que las considera incompletas.

La Vicepresidenta también reportó una reducción del 50% en los casos de leptospirosis y un 97% en los de influenza, también sin hacer referencia a las cantidades.



En noviembre pasado, el independiente Observatorio Ciudadano Covid-19, compuesto por una red de médicos y voluntarios de toda Nicaragua, instó a las autoridades estatales a que garantizaran las medidas necesarias para prevenir brotes de enfermedades infecto-contagiosas, tras el paso de los huracanes Eta e Iota, los días 3 y 16 de ese mes, y que dejaron una estela de desastre, principalmente en la Región Autónoma Caribe Norte (RACN).



Entre las enfermedades que señaló el Observatorio estaban la malaria, leptospirosis, dengue, diarrea, padecimientos respiratorios o de la piel, incluyendo la actual pandemia, para evitar brotes.



Murillo anunció una próxima jornada sanitaria contra la influenza.



Se espera que mañana martes 5 de enero el Ministerio de Salud actualice su informe semanal sobre la covid-19 en Nicaragua.