Gobierno de Nicaragua manda a arresto domiciliario a 100 detenidos durante protestas

El gobierno de Nicaragua anunció este lunes 20 de mayo del 2019 que 100 personas encarceladas por participar en protestas contra el gobierno de Daniel Ortega pasarán a arresto domiciliario, tras la polémica provocada por la muerte a tiros de un opositor en una prisión la semana pasada.

El ejecutivo tomó esa decisión de forma unilateral, con los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) como observadores, indicó el Ministerio de Gobernación en un comunicado.



Los presos afectados por esa medida “han recibido el beneficio de convivencia familiar”, que equivale a casa por cárcel, indicó la misma fuente.



El comunicado del gobierno llega en medio de tensiones por la muerte del opositor Eddy Montes, quien falleció por disparos cuando estaba detenido en la cárcel La Modelo, en un incidente aún no esclarecido.



La muerte de Montes provocó conmoción en el país y fue condenada por Estados Unidos y organismos de derechos humanos, que han reclamado una investigación sobre los hechos dentro de la prisión.



Poco antes del anuncio sobre los 100 presos, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) anunció que no retornará a las negociaciones con el gobierno hasta que sean liberados todos los detenidos por participar en protestas del año pasado.



Las protestas contra el gobierno de Ortega estallaron en abril de 2018 y desataron una crisis política que ha dejado 325 muertos, centenares de detenidos y 62 000 exiliados, según organismos de derechos humanos.



La liberación de los presos por las protestas es parte de los acuerdos alcanzados por el gobierno y la alianza en la mesa de diálogo, pero los opositores afirma que no se ha cumplido. Según el acuerdo, los presos deben ser liberados a más tardar el 18 de junio próximo.



El gobierno respondió con un comunicado en el cual acusó a la oposición de “no cumplir con su palabra” de continuar este lunes las conversaciones.



La oposición se quejó de “los pocos avances hasta la fecha en la mesa de negociación por la nula voluntad política” del gobierno que “no solo no ha cumplido, sino que ha violado lo acordado” , dijo la ACJD en un comunicado leído en conferencia de prensa.



La oposición llamó además a empresas pequeñas, medianas y grandes a convocar a un paro nacional de labores en una fecha por definir.

“Consideramos que en estas horas claves es importante deponer egoísmos y ambiciones de poder, para dar paso a la búsqueda de la paz, la justicia y la democracia” , dijo el bloque opositor.