New Stratus Energy anuncia interés de adquisición de los activos de petrolera Repsol en Ecuador

La empresa con sede en Canadá New Stratus Energy informó, a través de un comunicado oficial publicado el 21 de octubre del 2020, en su página web, que ha firmado una carta de intención con determinadas filiales de Repsol S.A para adquirir potencialmente los activos en los bloques 16, 67 y acciones en el Oleoducto de Crudos Pesados en Ecuador.

El pedido de autorización de adquisición llegó al Ministerio de Energía, informaron altas fuentes de esa Cartera.



El Ministerio deberá corroborar que la firma tenga igual o mayor capacidad técnica para operar los bloques y activos mencionados, antes de dar su aprobación.



El funcionario de la Cartera indicó que la firma española Repsol busca esta venta a pocos años de que se cumpla el plazo de concesión en los bloques, que es el 2023.



“La consumación de la transacción potencial está sujeta y depende de la recepción por parte del Comprador y Vendedores de ciertas aprobaciones regulatorias habituales, incluida la autorización previa de la Transacción Potencial del Ministerio de Energía”, confirmó New Stratus Energy en el comunicado.



Además, se deberá pasar por autorizaciones de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.



José Francisco Arata, presidente y director ejecutivo de la compañía con sede en Canadá, comentó: “Esta transacción es parte de la Estrategia de la Corporación de consolidar su presencia en las cuencas geológicas subandinas focalizando proyectos con potencial productivo y exploratorio existente”.



Además, señaló que los activos del oleoducto tienen el potencial de generar valor sustancial para nuestros accionistas”.



De concretarse la adquisición, New Stratus accederá a operar activos con una producción aproximada de 18 000 barriles de petróleo por día (producción del 2019).



Este Diario buscó una reacción de Repsol, pero aún no ha respondido.