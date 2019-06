Netflix y otras ‘apps’, en la mira para la reforma tributaria

LEA TAMBIÉN

El Ejecutivo espera enviar a la Asamblea Nacional, entre julio y agosto de 2019, una reforma tributaria que le permita al Fisco alcanzar la meta de recaudación de impuestos del 1,5% del PIB hasta el 2020.

Fabián Carrillo, viceministro de Finanzas, explicó que el Ejecutivo analiza incluir en el texto una propuesta para gravar con impuestos a las plataformas que difunden contenido multimedia por Internet, entre ellas, Netflix o Spotify, y a aplicaciones de servicios de movilización como Uber o Cabify.



Según Carrillo, la recaudación por gravar con tributos a estas plataformas digitales podría ser igual a la que estimó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en el informe ‘Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe (2019)’.



El documento señala que si Ecuador impusiera el impuesto al valor agregado (IVA) a cuatro servicios (Uber, Netflix, Spotify y Apple), la recaudación anual ascendería a USD 11,2 millones anuales.



Según el informe, las cuatro plataformas generaron ventas por USD 104,9 millones en el país. El Viceministro no confirmó si la propuesta contempla gravar la renta que generan las empresas o si se añadirá un tributo a las tarifas que pagan los usuarios de estos servicios.



“Son opciones que deben ser puestas sobre la mesa, porque permiten igualar condiciones en el mercado con otras empresas que están proveyendo servicios y que están domiciliadas aquí, que cumplen obligaciones laborales, tributarias”, dijo.



En la región, tres de 16 países ya aplican el IVA a servicios de este tipo, Argentina, Colombia y Uruguay, mientras que Chile y Costa Rica también evalúan hacerlo, según el informe de la Cepal.



Uber señaló el pasado jueves 27 de junio que está abierta a cumplir con la normativa de los países, que está atenta a conocer la propuesta, y que espera ser convocada al diálogo.



Napoleón Santamaría, experto tributario, reconoce que es complicado gravar la renta que generan estas plataformas porque “no hay país que pueda calcular la base imponible de las firmas. Quizás se pueda saber cuánto en ingresos generan, pero no se conocen sus gastos y eso genera una distorsión”.



Para Santamaría, la mejor alternativa debería ser gravar con IVA el consumo de estos servicios, “pero que el porcentaje del impuesto sea asumido por las empresas, para que los usuarios sigan pagando el mismo valor por los planes contratados”.



Otro reto es definir la forma en que se les obligaría a cumplir con la tributación debido a que las firmas no están domiciliadas en el Ecuador, explica el analista tributario Carlos Licto. El experto cree que el cobro debería hacerse por retención a través del sistema financiero, pues la facturación de estas ‘apps’ pasa por la banca. Licto señala que la Ley fija porcentajes de entre el 25% y el 35% por concepto de retención en la fuente del impuesto a la renta pagado al exterior.



Para el experto, sería apropiado también que se grave con IVA al consumo porque “no sería justo que estos servicios sigan con tarifa cero cuando los únicos servicios que deben tener exención son los de educación, salud, servicios funerarios”, dijo.



Carrillo ratificó que se analiza eliminar exenciones tributarias, pero no descartó ni confirmó que el Ejecutivo estudie un incremento del IVA al señalar que es “un elemento de análisis”.



Monetización de activos



El Gobierno espera concretar en este segundo semestre la monetización de dos activos, la hidroeléctrica Sopladora y el campo petrolero Sacha.



Con estos, el Fisco recibiría entre USD 1 000 y 1 600 millones de ingresos. En el Presupuesto del 2019 se fijó una meta de USD 1 000 millones por monetización.



El primer paso en estos procesos será contratar al banco de inversión que participará de los procesos. Esto se espera para julio. En este plan también están la Refinería Esmeraldas, en la que hay siete interesados y Banco del Pacífico, que podría venderse. Carrillo tampoco descartó ni confirmó que el país esté negociando un crédito con Petrochina por USD 1 400 millones, que incluiría una operación petrolera.