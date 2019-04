Netanyahu, con un camino más claro hacia la victoria en elecciones de Israel

LEA TAMBIÉN

Benjamin Netanyahu parecía estar en ventaja el miércoles 9 de abril de 2019 para conservar su cargo de primer ministro de Israel, para frustración de quienes deseaban poner fin a su largo dominio, de acuerdo con resultados parciales y sondeos.

Por lo menos dos sondeos divulgados por canales de televisión proyectan que el partido de Netanyahu, el derechista Likud, deberá obtener 35 de las 120 bancas del parlamento, apenas una banca más que el opositor Benny Gantz y su partido Azul y Blanco, de centro derecha.



En tanto, la radio y televisión pública informó que ya contados el 65% de los votos, el Likud podría conquistar 38 bancas, contra 36 de Gantz.



A pesar de tan estrecha diferencia, Netanyahu y el Likud parecían mejor perfilados para sumar aliados y así alcanzar una mayoría que le permita formar un nuevo gobierno.



En cualquier escenario, Netanyahu y Gantz deberán negociar alianzas, pero esta situación no impidió que los dos candidatos reivindiquen la victoria.



En un discurso a sus seguidores en Tel Aviv, Netanyahu dijo que el triunfo había sido “magnífico”.



“El pueblo de Israel me ha respaldado para un quinto mandato, y me ha expresado una confianza todavía mayor”, dijo el actual primer ministro, quien admitió que ya inició contactos con otros partidos de la derecha en busca de una coalición.



En tanto, en el cuartel general del partido Azul y Blando, una multitud estalló en ovación y se lanzó a bailar al conocerse los primeros sondeos.



“Es un día histórico, más de un millón de personas a votado por nosotros. El presidente debe darnos la responsabilidad de formar el próximo gobierno porque somos el partido más importante”, dijo Gantz a sus seguidores.



Más de 6,3 millones de electores fueron convocados el martes para elegir los 120 diputados que los representarán en el Knéset y decidir si Benjamin Netanyahu continuará su largo mandato o si llegó la hora del cambio con Gantz, candidato por primera vez.