Asambleísta alterna de Yofre Poma y correístas se confrontaron en la Comisión de Relaciones Internacionales

En la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento se produjo este miércoles 15 de febrero del 2010 un altercado entre los asambleístas del correísmo y Nelly Andrade, alterna de Yofre Poma, uno de sus integrantes.

Augusto Espinosa, Lexi Loor y Esther Cuesta, del bloque denominado de la Revolución Ciudadana, buscaban impedir que Andrade (AP) continúe actuando en esta mesa.



Los tres aludieron al dictamen con el que un tribunal dispuso la suspensión condicional de la pena a Poma, quien fue sentenciado a un año y cuatro meses de cárcel por paralización de servicios públicos, durante las protestas de octubre del 2019.

#Asamblea | "Ustedes quieren armar un show". Nelly Andrade (AP), asambleísta alterna de Yofre Poma, increpa a legisladores del correísmo que piden que ella no continúe en la Comisión de Relaciones Internacionales, pese a resolución del CAL



Vía: @rgrvelez pic.twitter.com/vzI4EuRVks — El Comercio (@elcomerciocom) February 19, 2020

"No sé si lo de ustedes es capricho o un tema político, porque les apuesto que si yo fuera correísta no estuvieran diciendo nada", les contestó la legisladora.



Andrade recibió el respaldo del presidente de la Comisión, Fernando Flores (Creo) y del vicepresidente, René Yandún, quienes enfatizaron que la Asamblea todavía no ha sido notificada sobre la situación de Poma.



Sin embargo, el asambleísta Espinosa insistía en que la actuación de Andrade podría restar legitimidad a las decisiones de la Comisión. Eso fue rechazado por César Carrión (Creo), otro de los comisionados, pero Espinosa le increpó: "¿Usted es abogado?".

#Asamblea | Se suspende la sesión de la Comisión encargada de procesar las reformas a la Ley de Movilidad Humana. Asambleístas del correísmo reclaman la presencia de Yofre Poma, tras la suspensión condicional de la pena por hechos relacionados con las protestas



Vía: @rgrvelez pic.twitter.com/c46TLE0jxO — El Comercio (@elcomerciocom) February 19, 2020

Los ánimos solo se calmaron después de un receso y de que el coordinador jurídico de la Asamblea, Santiago Salazar, les aclarara que Andrade puede seguir en su puesto mientras no se resuelva la situación de Poma.



En octubre y noviembre del año pasado, el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) principalizó a la alterna de Poma, mientras dure el proceso judicial en su contra por los hechos relacionados con las manifestaciones.

Lo propio hizo el CAL para el caso de los alternos de Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri y Soledad Buendía, asilados en México.

#Asamblea | Ecuador no pretende deportaciones masivas de ciudadanos extranjeros con reformas a Ley de Movilidad Humana, aclara la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ante la Comisión de Relaciones Internacionales encargada de procesar los cambios



Vía: @rgrvelez pic.twitter.com/ina3KQgG7W — El Comercio (@elcomerciocom) February 19, 2020

Comisión de Relaciones Internacionales sesionó este miércoles para continuar con el tratamiento de las reformas a la Ley de Movilidad Humana. Hasta allí llegó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, para aclarar que los cambios no apuntan a deportaciones masivas de los extranjeros, sino que no puedan ingresar al país personas con antecedentes.



Después Romo y otros ministros de Estado acudieron al Pleno, en donde el presidente de la Asamblea, César Litardo, presentó un balance de su gestión en un escenario parecido al que se estila para el Informe a la Nación del Primer Mandatario.

La Asamblea recibirá una certificación como una entidad antisobornos, anuncia el presidente César Litardo, durante evento de rendición de cuentas



Vía: @rgrvelez pic.twitter.com/HWuTsFBcfp — El Comercio (@elcomerciocom) February 19, 2020

Al acto no acudieron asambleístas de todas las bancadas. Estuvieron autoridades de varias instituciones y ciudadanos, que se retiraron antes de que concluya el evento. En tanto que a las afueras se dieron manifestaciones de taxistas y trabajadores petroleros a la expectativa de varios proyectos de ley que se analizan en la Legislatura.