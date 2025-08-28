La Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional inició el análisis de la Proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2025 y la Programación Cuatrianual 2025-2028. La primera reunión contó con la participación de representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Secretaría Nacional de Planificación.

No habrá una reforma tributaria, señala el Viceministro de Economía

Durante la comparecencia, el viceministro de Finanzas, Gary Coronel, señaló que no se contemplan reformas tributarias para este año.

“No se tiene previsto que se generen otras modificaciones u otras reformas de tipo tributario. El déficit será menor al proyectado y se cubrirá con endeudamiento y optimización del gasto público. No está considerada estas medidas que ya fueron tomadas”, indicó.

Supuestos macroeconómicos y proyecciones

Asimismo, Coronel explicó que la Proforma se sustenta en la Constitución y en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Para 2025, se estima un crecimiento económico del 2,8 %, un precio promedio del crudo de 62,2 dólares por barril y una producción de 169,9 millones de barriles.

La Proforma alcanza un monto global de 40 961 millones de dólares. Entre los principales egresos proyectados figuran: Educación (7 188 millones de dólares), Salud (4 877 millones de dólares), Defensa Nacional (2 093 millones de dólares), Bienestar Social (2 087 millones de dólares) y Asuntos Internos (2 221 millones de dólares). El Tesoro Nacional suma 19 278 millones de dólares, mientras que otros sectores concentran 3 214 millones de dólares.

Ejes estratégicos y déficit fiscal

Durante el debate, varios asambleístas cuestionaron la sostenibilidad del déficit fiscal, que se estima en 5 625 millones de agosto. También consultaron sobre la deuda pública, el precio del petróleo y la posible fusión de ministerios.

Proyecciones tributarias

Por parte del SRI, intervino Mauricio Coronado informó que la recaudación proyectada crecerá un 2,7 % en 2025. La meta pasará de 20 192 millones de dólares a junio, a 20 733 millones de dólares en agosto, aseguró. Este aumento responde principalmente a mayores retenciones y al incremento de importaciones.

Planificación e inversión pública

Joselyn Corrales, viceministra de la Secretaría Nacional de Planificación, presentó la metodología de elaboración y el cronograma de trabajo. El Plan Anual de Inversiones contempla 468 proyectos: 308 en el ámbito social, 44 en economía y empleo, 69 en ambiente, 43 en institucionalidad y 4 en gestión de riesgos, señaló.

La discusión continuará en las próximas sesiones de la Comisión, con la expectativa de que el documento final ingrese al pleno legislativo en los plazos previstos. La Asamblea tiene 30 días para analizar el Presupuesto 2025.

