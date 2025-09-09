En agosto de 2025, el mercado automotor ecuatoriano registró un aumento del 13 % en la venta de vehículos nuevos frente al mismo mes del año pasado. Según datos de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), se comercializaron 10 357 unidades, frente a las 9 144 de agosto de 2024.

Entre enero y agosto, las ventas acumuladas llegaron a 77 306 vehículos, lo que representa un incremento del 2,9 % respecto al mismo período de 2024, cuando se registraron 75 154 unidades.

Ventas de vehículos livianos y comerciales en Ecuador en agosto de 2025

El segmento de vehículos livianos, que incluye automóviles, camionetas y SUV, se mantuvo estable con 65 248 unidades vendidas, apenas un 0,2 % más que en 2024. Sin embargo, en agosto el repunte fue del 12,4 %, impulsado principalmente por los SUV, que crecieron un 30 % en comparación interanual.

En contraste, las camionetas y automóviles mostraron caídas de 8,2 % y 6,3 %, respectivamente.

El segmento de vehículos comerciales (camiones, buses y vans) registró un notable crecimiento. Entre enero y agosto se vendieron 12 058 unidades, un alza del 20,2 % frente al año pasado. Los camiones lideraron con un incremento de 26,5 %.

Transición hacia energías limpias

Las ventas de vehículos eléctricos marcaron un récord. Entre enero y agosto se comercializaron 2 234 unidades, un salto del 159 % frente a 2024.

Por su parte, los híbridos sumaron 11 210 unidades, lo que representa un crecimiento del 27,4 %.

Concentración geográfica

El 70 % de las ventas de vehículos se concentró en Pichincha y Guayas. Quito y Guayaquil se mantienen como los principales mercados del país, aunque provincias como El Oro, Pastaza y Santo Domingo registraron crecimientos significativos.

Genaro Baldeón, presidente ejecutivo de la Aeade, explicó que la variación de agosto responde a factores estacionales y que el balance del año es positivo.

Además, agregó que la recuperación del mercado automotor refleja una mayor confianza de

consumidores e inversionistas, con un entorno más favorable para las decisiones de compra.

Para la Aeade, este dinamismo es un reflejo del potencial del sector que permita impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo. “Un mercado en expansión abre oportunidades para el sector automotor y para la cadena de valor asociada”, añadió Baldeón.

Información externa: Aeade

