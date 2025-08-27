La Superintendencia de Bancos continúa con el proceso para designar a 24 nuevos Defensores y Defensoras del Cliente en todo el Ecuador. Los postulantes tienen plazo hasta el 5 de septiembre de 2025 para presentar sus documentos en las oficinas habilitadas.

El objetivo del proceso es garantizar la participación ciudadana y contar con profesionales preparados que representen los intereses de los usuarios en el sistema financiero, señaló la entidad.

Rol del Defensor del Cliente y su elección en 2025

El Defensor del Cliente cumple un papel clave en la protección de los derechos de los usuarios de las entidades bancarias. Su función es mediar entre las entidades financieras y la ciudadanía, facilitar soluciones a los conflictos, recomendar mejoras en los procesos y reforzar la confianza en el sistema.

Requisitos para postular

Los aspirantes deben cumplir con los siguientes criterios:

Título universitario de tercer nivel en Derecho, Economía, Finanzas, Administración, Ingeniería Comercial o afines, registrado en la Senescyt.

En caso de no contar con un título en esas áreas, se aceptan seis años de experiencia comprobada en el sector financiero.

Experiencia laboral mínima de tres años en temas relacionados con el sistema financiero.

Entrega de documentos

La postulación es presencial y se atiende en el Balcón de Servicios de la Superintendencia de Bancos, de lunes a viernes, de 08:30 a 17:00.

Las oficinas para la entrega de documentos están ubicadas en:

Quito: Av. 12 de Octubre N24-185 y Madrid

Guayaquil: Chimborazo 412 entre Clemente Ballén y Aguirre

Cuenca: Antonio Borrero 710 y Presidente Córdova

Portoviejo: Pedro Zambrano Izaguirre 637 entre Paulo Emilio Macías y América

Un proceso transparente

La institución recordó que el procedimiento de postulación, selección y designación se encuentra disponible en su portal oficial. Invitó a profesionales con vocación de servicio a participar y fortalecer un sistema financiero más justo y seguro.

