La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) ejecuta el mantenimiento programado de la unidad de generación número 9 de la Central Hidroeléctrica Paute.

Los trabajos fueron coordinados con el Operador Nacional de Electricidad (Cenace). Este trabajo, correspondiente al ciclo de 4 000 horas de operación.

Incluye limpieza, verificación y ajustes mecánicos y eléctricos para garantizar energía confiable en el sistema nacional, señaló Celes

Paute es la segunda mayor hidroeléctrica de Ecuador, luego de Coca Codo Sinclair. Esta hidroeléctrica está ubicada en los límites de Azuay y Cañar. Tiene 10 turbinas, que están divididas en las fases AB y C de la Casa de Máquinas de Molino.

Los detalles del mantenimiento en la turbina de Paute

Uno de los trabajos más relevantes es el cambio del rodete. Este componente ha operado ininterrumpidamente desde 1991 y cuenta con más de 223 000 horas de servicio.

El proceso cuenta con la asistencia del Centro de Investigación y Recuperación de Turbinas (CIRT) de Hidroagoyán. Se aprovecha el conocimiento técnico interno de CELEC EP y optimizando recursos económicos y logísticos.

De forma paralela, se realiza el mantenimiento del transformador principal. Esta última acción que refuerza la eficiencia operativa y la continuidad del suministro eléctrico.

Las condiciones en la Central Paute

Según la información de Celec Sur, el embalse de la Central Paute está a un metros del máximo. Es decir, se ubica en los 1 99o metros sobre el nivel del mar.

El caudal del río Paute es de 73,95 metros cúbicos por segundo. En la casa de máquinas están operando con nueve de las 10 turbinas este sábado 9 de agosto de 2025.

