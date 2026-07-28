Tribunal de Quito ordena restituir administración de Incoop

Un tribunal Contencioso Administrativo decidió suspender el cierre de Incoop y restituir la administración a sus representantes.

Suspensión temporal del proceso de liquidación

El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, aceptó una medida cautelar que detiene temporalmente el proceso de liquidación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inteligencia de Negocios (Incoop).

La resolución, emitida por el juez Luis Oswaldo Trujillo el 23 de julio de 2026, ordena suspender los efectos de la liquidación forzosa que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) mantenía sobre la entidad financiera desde el 23 de febrero del presente año, tal como lo informó este Medio el día 25 de febrero.

Restitución de la administración y activos

Dentro de la misma disposición judicial, el magistrado ordenó al liquidador designado, Juan Pablo Fernández Barriga, entregar en un plazo máximo de 72 horas un informe detallado sobre el estado económico de la firma.

Asimismo, se dispuso la restitución total de la administración de la cooperativa y de sus activos al anterior representante legal. Para asegurar el cumplimiento de esta medida, el Tribunal ordenó a la SEPS abstenerse de ejecutar cualquier trámite administrativo que obstaculice la ejecución de este fallo judicial.

Antecedentes y disputa legal

La crisis financiera de Incoop inició oficialmente el 23 de febrero de 2026, cuando la SEPS dispuso su liquidación forzosa debido a un incumplimiento sustancial del programa de supervisión intensiva, en el que la entidad se encontraba desde septiembre de 2023.

Según la Superintendencia, la cooperativa presentaba un perfil de riesgo crítico. Sin embargo, los directivos de Incoop han impugnado reiteradamente esta decisión.

El 4 de marzo de 2026, una primera medida cautelar logró suspender el proceso, aunque esta fue levantada el 15 de abril, reactivando la liquidación hasta la nueva resolución del 23 de julio.

Incertidumbre para los socios y ahorristas

Mientras el litigio se desarrolla en los tribunales, un total de 5 402 socios, quienes mantienen depósitos por un valor aproximado de 17,1 millones de dólares, permanecen a la expectativa.

El proceso de devolución de dinero a través del seguro de la Corporación del Seguro de Depósitos (Cosede), que cubre montos entre 1 000 y 32 000 dólares según el segmento de la cooperativa, quedó paralizado.

Según Cosede, la anulación del listado de beneficiarios por parte del liquidador, debido a inconsistencias en la base de datos, impidió que los socios accedieran a sus fondos.

Investigación paralela en la Fiscalía

La situación jurídica de Incoop no se limita al ámbito administrativo de la SEPS. La institución financiera también enfrenta una investigación activa en la Fiscalía General del Estado bajo sospechas de presunto lavado de activos.

A pesar de estos señalamientos, los representantes legales de la cooperativa han rechazado públicamente las acusaciones, manteniendo una defensa activa en las distintas instancias judiciales que han intervenido en la disputa durante los últimos cinco meses.

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