Se cumplen tres meses de la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador, una medida decretada por el presidente Daniel Noboa el 13 de septiembre pasado. La decisión elevó el precio del galón de 1,80 a 2,80 dólares y está vigente hasta este jueves 11 de diciembre de 2025. Desde mañana esto cambiará.

Ecuador sin subsidio al diésel desde hace tres meses

Desde el viernes 12 de diciembre regirá un sistema de bandas que ajustará el precio según el comportamiento del petróleo en los mercados internacionales. El mecanismo permite variaciones mensuales de hasta +5 % o -10 %, tomando como referencia el crudo WTI. Es decir, desde este viernes el precio del combustible se ajustará cada mes.

El Gobierno ya anticipó una reducción. El presidente Noboa adelantó, semanas atrás, que el precio del diésel bajaría de 2,80 a 2,78 dólares por galón, impulsado por la caída del WTI, que en noviembre retrocedió 1,3 % frente a octubre. También proyectó que en febrero de 2026, el galón llegaría a 2,70 dólares.

Expectativas para los próximos meses

Para Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camddepe), la tendencia del mercado sí apunta a una reducción este viernes y a nuevas bajas en los primeros meses de 2026. Sin embargo, considera poco probable que el precio alcance los 2,70 dólares por galón en febrero.

Calidad del diésel: una modernización pendiente

El Decreto 126, que eliminó el subsidio al diésel, también fijó un plazo para mejorar la calidad de este combustible en Ecuador. La norma establece septiembre de 2026 como la fecha límite para migrar a un diésel con 50 partes por millón de azufre. Sin embargo, Erazo advierte que “el combustible sigue siendo el mismo” y que no se registran avances en ese proceso.

Según explicó, el primer paso es actualizar las normas INEN, ya desfasadas. Para ello se debe conformar un comité técnico encargado de definir los nuevos estándares de calidad, algo que, según señala, aún no ocurre.

La mejora de los combustibles también depende de modernizar las refinerías del país. Ecuador priorizará inversiones para renovar su infraestructura y elevar la calidad del diésel, afirmó Daniela Conde, exviceministra de Hidrocarburos y actual gerenta de Petroecuador.

Detalló que el plan de modernización de las refinerías, valorado en más de 4 823 millones de dólares a ejecutarse en cuatro años, busca reducir la contaminación, fortalecer la seguridad energética y disminuir la fuerte dependencia de derivados importados, que cada año representan miles de millones en gasto.

Este Diario ha solicitado desde hace tres meses el plan de Petroecuador para mejorar la calidad del diésel, pero hasta el cierre de este artículo no se ha recibido contestación.

El impacto económico tras eliminación del subdisio al diésel

El impacto de la eliminación del subsidio al diésel aún no se percibe por completo en la economía ecuatoriana, señala Juan David Espinoza, docente de la Business School de la UIDE. Explica que la inflación general se ha mantenido estable gracias a las compensaciones para transportistas y agricultores, aunque algunos alimentos y el transporte ya muestran aumentos porque los costos recién empiezan a trasladarse al consumidor.

Sin emabrgo, Espinoza anticipa que el ajuste del diésel presionará la inflación de 2026. Su magnitud dependerá de la continuidad de las compensaciones, la calidad del combustible y la credibilidad de la política económica. Si las ayudas se reducen, la inflación podría ubicarse entre 2 % y 3 %, afectando sobre todo a los hogares vulnerables.

El Banco Central del Ecuador proyectó una inflación de 3% en 2026, impulsada principalmente por la eliminación del subsidio al diésel.

Continuidad de las compensaciones

Desde que rige la medida, el Gobierno ha entregado compensaciones a transportistas y agricultores. Según estimaciones iniciales, estas ayudas superan los 145 millones de dólares y han beneficiado a más de 53 000 transportistas y cerca de 80 000 pequeños productores.

Para Espinoza, las focalizaciones han servido como amortiguador de corto plazo, pero presentan falencias. La cobertura es insuficiente, el diseño genera confusión y la sostenibilidad fiscal es limitada. El docente universitario señala que se requiere una política integral que combine mejor calidad del diésel, modernización del transporte y acuerdos de largo plazo.

Ahorro para el Estado

Tras la eliminación del subsidio al diésel, el ahorro fiscal también ha sido relevante. El Ministerio de Finanzas calcula un ahorro diario de alrededor de 2,5 millones de dólares. En tres meses, el monto acumulado sería inferior a 300 millones. Está previsto que el ahorro anual sea de 1 100 millones de dólares, que serán, según el Gobierno, redistribuidos entre los grupos más vulnerables.

